Zaradi bogokletstva 13-letnika obsodili na 10 let zapora

10. avgusta ga je obsodilo isto sodišče, ki je zaradi bogokletstva preroka Mohameda nedavno na smrt obsodilo tudi pevca Yahaya Sharif-Aminuja. Faroukova kazen krši afriško Listino o otrokovih pravicah in nigerijsko ustavo, je dejal dečkov zagovornik Kola Alapinni. 7. septembra so na sodišče vložili pritožbo v Faroukovem imenu, poroča CNN.

Alapinni je povedal, da oblasti v državi Kano, niti njemu niti dečkovim drugim odvetnikom, niso omogočile dostopa do Farouka. Povedal je, da je za primer Farouk izvedel po naključju, ko je delal na primeru Sharif-Aminu, ki je bil obsojen na bogokletstvo na višjem šeriatskem sodišču v Kanu.

"Ugotovili smo, da ju je isti dan obsodil isti sodnik na istem sodišču zaradi bogokletstva. Ker nihče ni govoril o Omarju, smo morali hitro ukrepati in vložiti pritožbo zanj," pravi. "Nigerijska zakonodaja bogokletstva ne priznava. To ni v skladu z nigerijsko ustavo,"dodaja. Faroukova mati je po aretaciji pobegnila v sosednje mesto. "Vsi tukaj se bojijo govoriti in živijo v strahu pred napadi represalije," pojasnjuje Alapinni.

"Obsoditi otroka na 10 let zapora s prisilnim delom je narobe"

UNICEF je v sredo izdal izjavo, v kateri je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi obsodbe. "Obsoditi otroka - 13-letnega Omarja Farouka - na 10 let zapora s prisilnim delom je narobe," je dejalPeter Hawkins, predstavnik UNICEF-a v Nigeriji. "Kazen prav tako zanika vsa temeljna načela otrokovih pravic, ki jih je podpisala Nigerija - in s tem tudi država Kano."

Država Kano, tako kot večina pretežno muslimanskih držav v Nigeriji, poleg sekularnega izvaja tudi šeriatsko pravo. CNN je poskušal komentar dobiti od tiskovnega predstavnika guvernerja zvezne države Kano, vendar odgovora še niso prejeli.

UNICEF je nigerijsko vlado in vlado države Kano pozval, naj nujno pregledata primer in razveljavita kazen. "Ta primer nadalje poudarja nujno potrebo po pospešitvi sprejetja zakona o zaščiti otrok v državi Kano, da se zagotovi zaščito vseh otrok, mlajših od 18 let, vključno z Omarjem Faroukom, in da se vse otroke v Kanu obravnava v skladu s standardi otrokovih pravic ," je še dejal Hawkins.