Zaradi boja proti nošenju hidžaba za zapahi, Nobelovo nagrado sprejela njena otroka

Iranka Narges Mohamadi je prejela Nobelovo nagrado za mir. V imenu 51-letnice, ki prestaja zaporno kazen v Iranu, sta nagrado na podelitvi v Oslu prevzela njena otroka. Prebrala sta sporočilo, v katerem je med drugim obsodila "tiranski in protiženski" verski režim v Iranu.

Narges Mohamadi, ki so jo leta 2021 zaprli zaradi boja proti obveznemu nošenju hidžaba in proti smrtni kazni v Iranu, je norveški Nobelov odbor oktobra podelil nagrado "za njen boj proti zatiranju žensk v Iranu in boj za spodbujanje človekovih pravic in svobode za vse".

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V govoru je nagrajenka izrazila upanje, da bo Nobelova nagrada pomagala okrepiti aktivistično gibanje v Iranu, ki od islamistične vlade v državi zahteva pravice in pošteno obravnavo. Prepričana je, da bo iransko ljudstvo premagalo avtokratski režim, ki ga je vsilila vlada, ki je izgubila legitimnost in javno podporo, poročajo tuje tiskovne agencije. "Sem Iranka, ki ponosno in častno prispeva k civilizaciji, ki jo trenutno zatira tiranska verska vlada," je nadaljevala. "Sem zapornica, ki je prepoznala nujnost svojega obstoja in našla vero v prestajanju globokega in dušo parajočega trpljenja, ki je posledica pomanjkanja svobode, enakosti in demokracije," je še sporočila Mohamadijeva.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke