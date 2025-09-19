V središču Berlina našli neeksplodirano bombo, več tisoč evakuiranih

V središču Berlina se je moralo v četrtek zvečer evakuirati na tisoče ljudi. V reki Spree so namreč odkrili neeksplodirani bombi iz druge svetovne vojne. Policija je v gosto poseljenem območju v središču nemške prestolnice vzpostavila 500-metrski varnostni obroč. Na tem območju so se policisti sprehajali od vrat do vrat, da so prebivalce obvestili o evakuaciji, poroča DeutcheWelle . Policija je potrdila, da so približno 10.000 ljudem ukazali, naj zapustijo svoje domove.

Berlinski časopis Tagespiegel je poročal o dolgih vrstah pred zasilnim prenočiščem pri mestni hiši v okrožju Berlin Mitte, kjer naj bi na registracijo za prenočišče čakalo na stotine ljudi. Kmalu po polnoči so odprli še eno zavetišče na bližnji šoli, da bi lahko sprejeli veliko število ljudi, ki niso imeli prespati kje drugje. V evakuirani soseski je tudi več veleposlaništev in mestnih upravnih uradov. Danes zjutraj pa so oblasti sporočile, da bombe ni treba deaktivirati.

Oblasti so sporočile, da so bombo odkrili med gradbenimi deli v središču Berlina. Preverjanje neeksplodiranih ubojnih sredstev iz druge svetovne vojne je v nemških mestih običajna praksa pred velikimi gradbenimi projekti. Bombo so našli na globini štirih metrov in je bila prekrita z muljem in sluzjo, kar je zapletlo operacijo, je sporočila policija. Prebivalci naj bi se danes zjutraj že lahko vrnili v svoje domove.