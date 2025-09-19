Svetli način
Tujina

V središču Berlina našli neeksplodirano bombo, več tisoč evakuiranih

Berlin , 19. 09. 2025 10.12 | Posodobljeno pred 15 minutami

A.K.
4

V nemški prestolnici Berlin so morali zaradi odkritja neeksplodirane bombe iz druge svetovne vojne v reki Spree evakuirati približno 10.000 ljudi. Vzpostavljen je bil 500-metrski varnostni obroč, prebivalci pa so poiskali zatočišče v zasilnih prenočiščih. Bombo so odkrili med gradbenimi deli, a je ni bilo treba deaktivirati.

V središču Berlina se je moralo v četrtek zvečer evakuirati na tisoče ljudi. V reki Spree so namreč odkrili neeksplodirani bombi iz druge svetovne vojne. Policija je v gosto poseljenem območju v središču nemške prestolnice vzpostavila 500-metrski varnostni obroč. Na tem območju so se policisti sprehajali od vrat do vrat, da so prebivalce obvestili o evakuaciji, poroča DeutcheWelle. Policija je potrdila, da so približno 10.000 ljudem ukazali, naj zapustijo svoje domove.

Berlinski časopis Tagespiegel je poročal o dolgih vrstah pred zasilnim prenočiščem pri mestni hiši v okrožju Berlin Mitte, kjer naj bi na registracijo za prenočišče čakalo na stotine ljudi. Kmalu po polnoči so odprli še eno zavetišče na bližnji šoli, da bi lahko sprejeli veliko število ljudi, ki niso imeli prespati kje drugje. V evakuirani soseski je tudi več veleposlaništev in mestnih upravnih uradov. Danes zjutraj pa so oblasti sporočile, da bombe ni treba deaktivirati. 

Oblasti so sporočile, da so bombo odkrili med gradbenimi deli v središču Berlina. Preverjanje neeksplodiranih ubojnih sredstev iz druge svetovne vojne je v nemških mestih običajna praksa pred velikimi gradbenimi projekti. Bombo so našli na globini štirih metrov in je bila prekrita z muljem in sluzjo, kar je zapletlo operacijo, je sporočila policija. Prebivalci naj bi se danes zjutraj že lahko vrnili v svoje domove.

V Spandauu bodo deaktivirali še eno bombo

V berlinskem okrožju Spandau pa bodo danes deaktivirali drugo 100-kilogramsko vojno bombo, ki so jo odkrili že v sredo. Okoli kraja je bilo vzpostavljeno varnostno območje, zasilno zavetje pa so ljudje lahko poiskali v telovadnici. V okrožju je bilo evakuiranih približno 12.400 ljudi. 

bandit1
19. 09. 2025 10.29
Pa te bombe so trosili kot koruzo kokošim. Ne glede kam pade al na ljudi al na vojaške objekte. Vojaška pamet ki je še danes zakoreninena.
Minifa
19. 09. 2025 10.25
-1
To so RUSI izgubili, ko so lovili UKRO NACIJE in Nemce po Berlinu..Še danes je obojih strah..
Darko32
19. 09. 2025 10.28
-1
Si pa res bolan v duši do kanca.
Minifa
19. 09. 2025 10.32
Resnica boli lovili so jih tudi po Šaleški, dolini, medtem pa so Partizani izvajali masaker nad civilisti v dolini Pake.
