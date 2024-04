Zaradi bombnega preplaha letalo zasilno pristalo v Romuniji

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pilot je kontaktiral romunsko kontrolo zračnega prometa in prejel dovoljenje za pristanek na letališču v Bukarešti. Letalo je nato varno pristalo, na stezi pa jih je pričakala romunska policija. Potnike so evakuirali in jim pregledali prtljago ter temeljito preiskali letalo. Ker domnevne bombe niso našli, je letalo po nekaj urah odletelo v Istanbul, kamor je prispelo v zgodnjih jutranjih urah.

Po poročanju turških medijev je bilo na letalu 158 potnikov, preiskava incidenta še poteka.