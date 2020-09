Zaradi bombnega preplaha so evakuirali Eifflov stolp v Parizu. Policija je v okolici vzpostavila kordon, ki varuje območje. To je, kot so sporočili s podjetja, ki upravlja z Eifflovim stolopom, zgolj preventivni ukrep. Policija naj bi namreč prejela anonimni klic, da se tam nahaja bomba, poroča New York Times. Francoski mediji poročajo, da so na delu bombni tehniki.