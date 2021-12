Zaradi botoksa in drugih 'popravkov' iz lepotnega tekmovanja izključili na ducate kamel

Lepotno tekmovanje je vrhunec kameljega festivala kralja Abdulaziza, kjer je v igri 66 milijonov dolarjev (58,5 milijona evrov) denarne nagrade za zmagovalca, poroča BBC.

Ključni atributi, ki jih morajo imeti najlepše kamele, so dolge povešene ustnice, velik nos, lepo oblikovana grba in pokončna drža. Kozmetični popravki so strogo prepovedani.

Da bi ugotovili, ali so bili na kamelah, ki sodelujejo na tekmovanju, narejeni kakšni "lepotni" posegi, so sodniki letos uporabili napredno tehnologijo, kakršne doslej niso še nikoli, poroča državna Savdska tiskovna agencija (SPA). Vse tekmovalke so najprej odpeljali v dvorano, kjer so strokovnjaki ocenili njihov videz in gibanje. Njihove glave, vratove in trup so nato skenirali z rentgenskimi in 3D ultrazvočnimi aparati ter jim odvzeli vzorce za genetsko analizo in druge teste. 27 kamel so diskvalificirali zaradi raztegnjenih delov telesa, 16 pa zaradi prejemanja injekcij botoksa, poroča SPA.

Organizatorji tekmovanja so pojasnili, da stremijo k temu, da bi preprečili vse nedovoljene posege in prevare pri olepševanju kamel. Opisali so, kako lastniki kamelam injicirajo botoks v ustnice, nos, čeljusti in druge dele glave, da bi sprostili mišice. Za večje ustnice in nosove uporabljajo kolagenska polnila, za pospeševanje mišične rasti pa jim dajejo hormone. Na živalih uporabljajo tudi gumijaste trakove, da bi z omejevanjem pretoka krvi njihove dele telesa naredili večje. Napovedali so stroge kazni za prekrškarje.