Zaradi brutalnega napada na ženske Kitajska obtožila več kot 20 oseb

Napad v restavraciji v zgodnjih urah 10. junija v severovzhodnem mestu Tangšan je razburil državo in sprožil vsesplošno jezo. Na posnetku je skupina moških večkrat brcnila in udarila žensko ter njene tri prijateljice, potem ko je zavrnila enega od njihovih predlogov. Posnetek napada nadzorne kamere, ki prikazuje žensko, ki jo vlečejo za lase, udarjajo s steklenicami in stoli ter jo večkrat brcnejo v glavo, je povzročil negodovanje na Kitajskem, številni so zahtevali kazen za napadalce in prevzemanje odgovornosti policije, ki so jo obtožili, da se ni odzovala pravočasno.

V ponedeljek je tožilstvo province Hebei, kjer se nahaja Tangšan, sporočilo, da so od vložitve primera preganjali 28 ljudi, med njimi sedem moških, osumljenih vpletenosti v napad. Tožilci so jih obtožili, da so od leta 2012 storili vrsto kaznivih dejanj, vključno z nezakonitim pridržanjem drugih, naklepnimi poškodbami, odpiranjem igralnic in ropom.

Osem policijskih uradnikov in policistov so pridržali zaradi suma korupcije in zagotavljanja zaščite tolpi, je v ponedeljkovi izjavi zapisala komisija za disciplinsko inšpekcijo in nadzor province Hebei. Obtoženi so bili zlorabe položaja, zlorabe zakona za osebno korist in podkupovanja, piše v izjavi.

Dve od napadenih žensk sta v napadu dobili poškodbe druge stopnje in so ju 1. julija odpustili iz bolnišnice, medtem ko sta imeli drugi dve lahke poškodbe, so navedli tožilci.

Oblasti so prav tako skušale ovreči govorice, povezane s primerom, pri čemer je tožilstvo v Hebeiju trdilo, da so informacije, da so bile nekatere od žensk spolno napadene ali da so v ulici ob restavraciji vanje trčila vozila, napačne. Po napadu je policija v kratki izjavi sporočila, da so dve od žensk poslali v bolnišnico in da sta v stabilnem stanju, drugi dve pa sta utrpeli lažje poškodbe. V naslednjih dneh so se po spletu vztrajno širile govorice, da so nekatere žrtve v veliko slabšem stanju, kot so trdile oblasti, kljub večkratnemu zanikanju policije in bolnišničnih uradnikov.