Zaradi burje del Hrvaške v rdečem, tovornjaki iz notranjosti ne morejo proti morju

Potem ko je Hrvaško zajelo snežno neurje, ki je ob orkanski burji povzročilo prometni kaos, se stanje zdaj umirja. Še vedno velja rdeče opozorilo za Kvarner in Velebitski kanal, za zahodno obalo Istre pa so meteorologi izdali oranžno opozorilo. Za tovornjake s prikolicami in vlačilce s polprikolicami trenutno ni prevozne ceste iz notranjosti države proti Dalmaciji, Reki ali Istri, enako je v obratni smeri. V sredo in četrtek naj bi spet rahlo snežilo.

Hrvaški meteorološki zavod (DHMZ) je danes sporočil, da so se vremenske razmere nekoliko umirile, a nekatera opozorila še vedno veljajo. Zaradi močne burje tako še vedno velja rdeče opozorilo za Kvarner in Velebitski kanal, za zahodno obalo Istre pa je izdano oranžno opozorilo. V sredo in četrtek bo spet rahlo snežilo "Zimske razmere se bodo predvsem v notranjosti nadaljevale do četrtka, kjer bo razmeroma hladno in oblačno, občasno bo pihal zmeren severovzhodnik. V torek bo povečini suho, v sredo in četrtek pa bosta pogostejša sodra in rahlo sneženje. Na Jadranu bo bolj spremenljivo, občasno bo deževalo, v sredo pa bo še precej vetrovno, z močno burjo, ki bo proti koncu četrtka oslabela. Od petka bo spet večinoma suho, na Jadranu deloma sončno, za konec tedna pa je velika verjetnost sončnih obdobij tudi v večjem delu notranjosti," so zapisali vremenoslovci.

Tovornjaki ne morejo proti morju Hrvatski autoklub (HAK) pa danes voznike obvešča, da za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki trenutno ni prevozne ceste iz notranjosti proti Dalmaciji, Reki ali Istri in enako v obratni smeri. Zaradi zimskih razmer je med priključkoma Gospić in Maslenica (Rovanjska) prepovedan promet za tovornjake s prikolicami in vlačilce s polprikolicami, za ostala vozila pa je obvezna zimska oprema. Na odseku med viaduktom Božići in predorom Sveti Rok promet poteka le po enem pasu, hitrost pa je zaradi močnega vetra in snežnih zametov omejena na 40 km/h. "Voznike prosimo, da upoštevajo omejitve na državnih cestah in se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme," pozivajo. Zaradi zimskega vzdrževanja cest prihaja do pogostih zastojev za vozili zimskih služb, ki se premikajo počasneje. "Voznike prosimo za potrpežljivost!" so še zapisali.

Spomnimo Hrvaško je v nedeljo zajelo snežno neurje, ki je ob orkanski burji povzročilo prometni kaos, zaradi česar je na poti obstalo okoli 500 ljudi, ki so se zatekli v sprejemne centre v Gračacu, Obrovcu, Gospiću in Kninu. Tu so počakali, da so se odprle ceste, po katerih so nameravali potovati.

