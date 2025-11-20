Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zaradi carbonare preiskava v Evropskem parlamentu

Bruselj/Rim, 20. 11. 2025 16.42 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
6

Italijansko vladajočo stranko Bratje Italije premierke Giorgie Meloni je razjezilo odkritje, da v trgovini v stavbi Evropskega parlamenta prodajajo pripravljene omake za carbonaro, opremljene z zastavo Italije, čeprav vsebujejo sestavine, ki niso v skladu s tradicionalnim italijanskim receptom. V luči tega so tudi zahtevali preiskavo.

Evropski parlament
Evropski parlament FOTO: Profimedia

"Ti izdelki so tipičen primer 'italijanskega zvenenja', torej izdelkov, ki sicer zvenijo italijansko, vendar niso. Nesprejemljivo je, da so na policah trgovine Evropskega parlamenta. Zahteval sem takojšnjo preiskavo," je v torek na družbenih omrežjih zapisal italijanski minister za kmetijstvo Francesco Lollobrigida.

Stranka Bratje Italije se je že obrnila na predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo in se v pismu zavzela za preiskavo, ali določeni proizvodi v trgovini kršijo predpise Evropske unije o označevanju živil.

"Nepravilna uporaba simbolov ali sklicevanje na italijanskost na izdelkih, ki ne izvirajo iz Italije, lahko predstavlja zavajajočo prakso in je zato kazniva," je za spletni portal Euronews dejal italijanski evroposlanec Carlo Fidanza.

Špageti alla carbonara so ena najbolj znanih italijanskih jedi. O njihovem nastanku obstajajo različne legende. Nekateri nastanek te jedi povezujejo z oglarji, ki naj bi jo pripravljali med svojim delom. Oglar v italijanščini je namreč carbonaio.

Tradicionalni špageti carbonara vsebujejo sestavine, kot so slanina guanciale, črni poper, sir pecorino romano in jajca.

carbonara evropski parlament preiskava
Naslednji članek

Leto dni po sejanju smrti v Magdeburgu znova zasvetile praznične luči

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vicente
20. 11. 2025 17.25
-1
menda je notri sicilijanski sir in ne italijanski pecorino in menda so tudi pomidori iz neaplja in ne iz italije
ODGOVORI
0 1
bb5a
20. 11. 2025 17.24
Spet pomembna tema, želim jim čim več smetane in šunke v karbonari... nej se najejo k tko delajo v tem parlamentu...
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
20. 11. 2025 17.20
-1
Tudi burek ni več tak,kot je je delal Ivanov biološki oče.
ODGOVORI
0 1
2fast4
20. 11. 2025 17.04
+1
Evropski dr ek...
ODGOVORI
1 0
Veščec
20. 11. 2025 17.34
👍👏👏
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
20. 11. 2025 17.03
-1
grims je prinesel sebe z panterjem brez j...c sicer koroški avstrijski simbol ...potrebna bo preiskava ker obleka nima prave vsebine in sestavin
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363