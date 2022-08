Zaradi covida-19 na kitajskih Havajih obtičalo 80.000 turistov

Kitajske oblasti so stroge omejitve v Sanyi, mestu na otoku Hainan, uvedle med vrhuncem poletne turistične sezone. Odprte ostajajo le nujne storitve, kot so trgovine in lekarne.

Oblasti bodo od tamkajšnjih hotelov zahtevale, da turistom v času trajanja omejitev ponudijo 50-odstotni popust.

Kitajska še vedno vztraja pri politiki ničelnega covida-19 z zaprtji mest, dolgimi karantenami in obsežnim testiranjem prebivalstva.