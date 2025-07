Zaradi cunamija odjeknile sirene, več držav sprožilo evakuacije

Po silovitem potresu z magnitudo 8,8, ki je ponoči stresel ruski Daljni vzhod, so opozorila pred cunamijem odjeknila po vsem Pacifiku. Na Havajih in Honoluluju so odjeknile opozorilne sirene, tamkajšnji guverner je ljudem svetoval, naj se umaknejo v višja nadstropja visokih stolpnic. Evakuacije nekaterih bolj ogroženih obalnih območij so poleg Japonske in Havajev odredile tudi nekatere države v Južni Ameriki, kot sta Ekvador in Peru. Opozorila svarijo tudi pred valovi, ki bi dosegli višino štirih metrov.