Zaradi del zamude pri dobavi Pfizerjevega cepiva po Evropi

Pri dobavi Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 članicam Evropske unije bo v prihodnjih treh do štirih tednih prihajalo do zamud zaradi del v tovarni ameriškega farmacevtskega podjetja v Belgiji, je danes sporočilo nemško ministrstvo za zdravje. Šest članic EU je že izrazilo zaskrbljenost glede tega.

"Evropska komisija in prek nje članice EU so bile obveščene, da Pfizer v prihodnjih treh do štirih tednih ne bo mogel dostaviti tolikšnih količin, kot je obljubil, zaradi del v tovarni v Puursu," je zapisalo nemško ministrstvo za zdravje.

V ameriškem farmacevtskem velikanu, ki je cepivo izdelalo skupaj z nemškim BioNTechom, so navedli, da je namen predelave tovarne v Belgiji povečati proizvodnjo od sredine februarja, je še navedlo nemško ministrstvo.

Šest držav EU je že izrazilo "močno zaskrbljenost" zaradi napovedanih zamud. Ministri Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve in Švedske so v pismu Evropski komisiji zapisali, da je to "nesprejemljivo" in da "zmanjšuje kredibilnost cepljenja".

Oblasti na Norveškem, ki sicer ni članica EU, so že pred tem sporočile, da bo od prihodnjega tedna prihajalo do zamud pri dobavi Pfizerjevega cepiva po Evropi. Norveška bo tako prihodnji teden prejela 36.075 odmerkov cepiva namesto predvidenih 43.875.