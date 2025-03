Zaradi dimnih bomb v bolnišnici noseča poslanka, druga utrpela možgansko kap

Predsednica srbske skupščine Ana Brnabić je po kaosu, ko se je seja nadaljevala, dejala, da so bili med izgredom z dimnimi bombami, baklami, šok granatami in drugim poškodovani trije poslanci parlamenta, tudi poslanka Sonja Ilić , ki je v osmem mesecu nosečnosti.

"Zdravniško pomoč je potrebovala zaradi solzivca in dimnih bomb. Nasrkala je zgolj zato, ker je imela drugačno mnenje. To ste naredili zato, da bi umrla ona in njen otrok," je bila ostra Brnabičeva, ki je opozicijo oklicala za teroristično združbo.

Pred tem je dejala, da je druga poslanka Jasmina Karanac utrpela poškodbe glave. Kot poroča Nova.rs naj bi jo s steklenico udaril nekdanji opozicijski poslanec, zdaj pa poslanec vladajoče Srbske napredne stranke Žiko Gojković.

Poslanka Jasmina Obradović je medtem zaradi šok granate utrpela možgansko kap. V bolnišnico so jo odpeljali z reševalnim vozilom, njeno stanje pa naj bi bilo kritično. Obradovićevi so že v parlamentu skušali pomagati tudi drugi poslanci. Nezavestno žensko so škropili z vodo.