Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Fotografija školjk domnevna grožnja Trumpu, obtožili nekdanjega direktorja FBI

Washington, 29. 04. 2026 07.21 pred 1 uro 3 min branja 10

Avtor:
Ne.M.
Nekdanji direktor FBI James Comey obtožen

Ameriško ministrstvo za pravosodje je v torek obtožilo nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja zaradi objave fotografije, za katero tožilci trdijo, da je bila grožnja ameriškemu predsedniku, medtem ko Comey vztraja, da je nedolžen.

Nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja so v torek obtožili zaradi fotografije školjk, za katero so uradniki trdili, da grozi predsedniku Donaldu Trumpu. Šlo je za fotografijo, ki jo je lani med počitnicami objavil na Instagramu. Na njej so morske školjke razporejene tako, da piše "86 47".

Nekdanji direktor FBI James Comey obtožen
Nekdanji direktor FBI James Comey obtožen
FOTO: AP

Objavo so razumeli kot grožnjo ameriškemu predsedniku, saj se številka 86 v slengu lahko uporablja kot okrajšava za to, da se nekoga znebiš, Trump pa je 47. predsednik.

Comey je nato objavo izbrisal in se opravičil, češ da se ni zavedal, da so številke povezane z nasiljem. "Nikoli mi ni prišlo na misel, vendar nasprotujem kakršni koli vrsti nasilja, zato sem objavo odstranil," je zapisal na Instagramu.

Zahteven primer

Na obtožnico pa se je v torek odzval v videoposnetku, objavljenem na njegovem računu Substack. "Še vedno sem nedolžen. Še vedno se ne bojim," je dejal v posnetku. "In še vedno verjamem v neodvisno zvezno sodstvo, zato pojdimo."

V obtožnici piše, da bi razumna oseba to "razumela kot resen izraz namere škodovati predsedniku Združenih držav". Comeyja so obtožili dveh kaznivih dejanj – grožnje predsedniku in prenosa te grožnje prek družbenih omrežij čez meje zveznih držav, poroča CNN. Obe obtožbi se kaznujeta z denarno kaznijo in zaporno kaznijo do petih let.

Nekdanji direktor FBI James Comey obtožen
Nekdanji direktor FBI James Comey obtožen
FOTO: AP

Primer bo za tožilce verjetno težak, saj obtožbe zahtevajo dokaz, da je Comey "zavestno in namerno" grozil, da bo predsedniku "vzel življenje". Toda Comey je objavo še isti dan odstranil in na družbenih omrežjih zapisal, da se ni zavedal, da nekateri ljudje te številke povezujejo z nasiljem.

Primer proti Comeyju je po navedbah CNN drugi poskus Trumpovega pravosodnega ministrstva, da bi obsodilo nekdanjega direktorja, ki je postal oster kritik predsednika, potem ko je Trump enega od nekdanjih direktorjev že leta 2017 odpustil zaradi preiskave ruskega vmešavanja.

Da bi dokazali kaznivo dejanje, bi morali tožilci pokazati, da je imela izjava jasen pomen in da bi bil to jasen pomen, ki bi ga prejemnik čutil, pravi profesorica prava na Univerzi George Washington Mary Anne Franks.

Comeyjeva objava na družbenih omrežjih je "v najboljšem primeru zelo dvoumna izjava", je dejala. Poleg tega bi se tožilci soočili z zahtevo po naklepu. V skladu z nedavno precedenco vrhovnega sodišča bi morali dokazati, da se je Comey zavedal, da bi njegovo sporočilo lahko prejemnika prestrašilo, in da je brezbrižno prezrl tveganje, da se ga tako dojame.

Slika školjk, ki črkujejo številko 86, verjetno ne bo ustrezala temu merilu, glede na različne pomene, ki jih ima izraz, je dejal Michael Moore, ki je bil pod predsednikom Barackom Obamo ameriški državni tožilec za osrednje okrožje Georgie.

Ločena tožba hčerke

Ločeno je sodnik v torek dovolil, da se na zveznem sodišču nadaljuje tožba, ki jo je vložila Comeyjeva hči Maurene Comey, nekdanja visoka zvezna tožilka iz New Yorka, ki izpodbija svojo odpustitev z ministrstva za pravosodje. Maurene Comey trdi, da je bila odpuščena kot povračilo, ker je hči nekdanjega direktorja FBI. Zahteva povračilo zaostalih plač in sodnih stroškov.

Comeyjeva je sodelovala pri nekaterih najvidnejših pregonih ameriškega državnega tožilstva za južno okrožje New Yorka, vključno s pregonom glasbenega mogotca Seana "Diddyja" Combsa, Jeffreyja Epsteina in njegove sostorilke Ghislaine Maxwell ter demokratskega senatorja iz New Jerseyja Roberta Menendeza.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
29. 04. 2026 09.09
Oranžni se vedno bolj spreminja v Kalimera. Po krivici, res!
Odgovori
0 0
peglezn
29. 04. 2026 08.52
pravi golobist na primer sovraži (in to tudi javno izpostavi) vse janšiste, logarjeve, katolike, resnice,... ampak velja pa za spravljivega in poklicanega, da govori v imenu vseh.
Odgovori
-2
2 4
SpamEx
29. 04. 2026 08.50
in? pošteno me že skrbi za svobodo govora v prihodnje
Odgovori
+1
2 1
peglezn
29. 04. 2026 09.10
o kakšni svobodi govora pa nabijaš, pri nas je levo enoumje kamor pogledaš...
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
29. 04. 2026 08.43
Jasno kot beli dan, da si želijo se rešiti Trumpa!
Odgovori
-3
1 4
proofreader
29. 04. 2026 08.37
Pri nas so dve leti kolesarili in grozili s smrtjo, ampak se tožilstvu to ni zdelo pomembno.
Odgovori
-1
4 5
August Landmesser
29. 04. 2026 09.00
lažeš...ustavno sodišče je lepo vsakemu bedaku razložilo...kaj je janšizem...in tudi smrt janšizmu...
Odgovori
+3
4 1
peglezn
29. 04. 2026 08.30
tudi pri nas se dnevno objavlja podobna ščuvanja in tudi pri nas se potem vsi depajo neumne. Folk pa razdeljen in nahrkan.
Odgovori
+4
4 0
travc
29. 04. 2026 08.24
Kot otroci v peskovniku.
Odgovori
+2
4 2
Bebo2
29. 04. 2026 08.23
ma to so smešne obtožbe
Odgovori
+2
4 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677