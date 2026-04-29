Fotografija školjk domnevna grožnja Trumpu, obtožili nekdanjega direktorja FBI

Nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja so v torek obtožili zaradi fotografije školjk, za katero so uradniki trdili, da grozi predsedniku Donaldu Trumpu. Šlo je za fotografijo, ki jo je lani med počitnicami objavil na Instagramu. Na njej so morske školjke razporejene tako, da piše "86 47".

Nekdanji direktor FBI James Comey obtožen FOTO: AP

Objavo so razumeli kot grožnjo ameriškemu predsedniku, saj se številka 86 v slengu lahko uporablja kot okrajšava za to, da se nekoga znebiš, Trump pa je 47. predsednik. Comey je nato objavo izbrisal in se opravičil, češ da se ni zavedal, da so številke povezane z nasiljem. "Nikoli mi ni prišlo na misel, vendar nasprotujem kakršni koli vrsti nasilja, zato sem objavo odstranil," je zapisal na Instagramu.

Zahteven primer

Na obtožnico pa se je v torek odzval v videoposnetku, objavljenem na njegovem računu Substack. "Še vedno sem nedolžen. Še vedno se ne bojim," je dejal v posnetku. "In še vedno verjamem v neodvisno zvezno sodstvo, zato pojdimo." V obtožnici piše, da bi razumna oseba to "razumela kot resen izraz namere škodovati predsedniku Združenih držav". Comeyja so obtožili dveh kaznivih dejanj – grožnje predsedniku in prenosa te grožnje prek družbenih omrežij čez meje zveznih držav, poroča CNN. Obe obtožbi se kaznujeta z denarno kaznijo in zaporno kaznijo do petih let.

Primer bo za tožilce verjetno težak, saj obtožbe zahtevajo dokaz, da je Comey "zavestno in namerno" grozil, da bo predsedniku "vzel življenje". Toda Comey je objavo še isti dan odstranil in na družbenih omrežjih zapisal, da se ni zavedal, da nekateri ljudje te številke povezujejo z nasiljem. Primer proti Comeyju je po navedbah CNN drugi poskus Trumpovega pravosodnega ministrstva, da bi obsodilo nekdanjega direktorja, ki je postal oster kritik predsednika, potem ko je Trump enega od nekdanjih direktorjev že leta 2017 odpustil zaradi preiskave ruskega vmešavanja.

Da bi dokazali kaznivo dejanje, bi morali tožilci pokazati, da je imela izjava jasen pomen in da bi bil to jasen pomen, ki bi ga prejemnik čutil, pravi profesorica prava na Univerzi George Washington Mary Anne Franks. Comeyjeva objava na družbenih omrežjih je "v najboljšem primeru zelo dvoumna izjava", je dejala. Poleg tega bi se tožilci soočili z zahtevo po naklepu. V skladu z nedavno precedenco vrhovnega sodišča bi morali dokazati, da se je Comey zavedal, da bi njegovo sporočilo lahko prejemnika prestrašilo, in da je brezbrižno prezrl tveganje, da se ga tako dojame. Slika školjk, ki črkujejo številko 86, verjetno ne bo ustrezala temu merilu, glede na različne pomene, ki jih ima izraz, je dejal Michael Moore, ki je bil pod predsednikom Barackom Obamo ameriški državni tožilec za osrednje okrožje Georgie.

