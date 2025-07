Zaradi domnevne karikature preroka Mohameda aretacije pri turški satirični reviji

Policija je z barikadami zaprla območje, kjer sta trg Taksim in priljubljena nakupovalna avenija Istiklal, potem ko je guverner osrednjega okrožja Beyoglu po ponedeljkovih protestih prepovedal zborovanja na območju, da bi preprečili morebitne nove izgrede. Na družbenih omrežjih so se namreč pojavili pozivi k protestu pred mošejo na aveniji Istiklal. V izjavi je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozoril, da bi ta ukrep lahko prizadel tudi druga okrožja.

Središče turške metropole je policija zaprla, potem ko je v okrožju Istiklal v ponedeljek zvečer med protestom več sto jeznih ljudi pred poslopjem revije prišlo do spopadov med protestniki in policijo. Ta je posredovala s solzivcem in streljanjem z gumijastimi naboji.