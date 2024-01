Zaradi domnevne vpletenosti v napad 7. oktobra UNRWA odpustil več ljudi

Philippe Lazzarini je v sporočilu za javnost pojasnil, da so izraelske oblasti agencijo obvestile "o domnevni vpletenosti več njenih zaposlenih v omenjeni napad". Da bi zaščitil sposobnost agencije, da še naprej dostavlja humanitarno pomoč, jih je takoj odpustil, uvedli pa so tudi preiskavo, da bi čimprej ugotovili resnico. Zagotovil je, da bodo vsi zaposleni, če so bili vpleteni v teroristična dejanja, za to odgovarjali, tudi na sodišču.

Agencija je ob tem ponovila najostrejšo obsodbo napada Hamasa 7. oktobra ter pozvala k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh še pridržanih izraelskih talcev.

Pri tem je spomnila, da sta od njene humanitarne pomoči od začetka vojne med Hamasom in Izraelom 7. oktobra odvisna dva milijona prebivalcev območja Gaze. Poudarila je še, da "vsakdo, ki se izneveri temeljnim vrednotam Združenih narodov, izneveri tudi tistim, ki jim služi v Gazi, regiji in drugod po svetu".

Iz State Departmenta so sporočili, da bodo ZDA zaradi domnevne vpletenosti 12 uslužbencev UNRWA v omenjeni teroristični napad Hamasa začasno ustavile dodatno financiranje agencije, medtem ko preučujejo te obtožbe in ukrepe Združenih narodov. Izrazile so izredno zaskrbljenost zaradi teh obtožb.