Zaradi domnevnega vohunjenja ruski FSB aretiral ukrajinskega diplomata

Rusko zunanje ministrstvo je še sporočilo, da so danes diplomata na ukrajinskem veleposlaništvu v Moskvi zaradi "nezakonitih dejavnosti", ki niso v skladu z njegovim statusom, povabili na pogovor. Ker njegova prisotnost na ozemlju Rusije ni več zaželena, so mu priporočili, da mora Rusijo zapusti v 72 urah.

"FSB je pridržala ukrajinskega diplomata, konzula generalnega konzulata v Sankt Peterburgu, Aleksandra Sosonjuka," so sporočili iz ruske obveščevalne službe. Ujeli naj bi ga namreč med srečanjem z ruskim državljanom, od katerega je skušal pridobiti "zaupne" informacije. "Takšna aktivnost ni v skladu z njegovim diplomatskim statusom in je očitno sovražna do Rusije," so navedli v FSB ter dodali, da bodo v skladu z mednarodnim pravom proti njemu tudi ukrepali.

Kijev je potrdil, da je njihov diplomat v priporu preživel več ur in da je zdaj že na konzulatu. Na ukrajinskem zunanjem ministrstvu so aretacijo pripisali vse bolj zaostrenim odnosom med državama. "To je še ena provokacija ruskih aktivnosti za destabilizacijo," so poudarili ter dodali, da je bil namen aretacije destabilizacija Ukrajine. Napovedali so tudi povračilni ukrep, izgon ruskega diplomata z ruskega veleposlaništva v Kijevu.

V zadnjih letih je sicer Rusija zaradi suma vohunjenja aretirala več ukrajinskih državljanov, medtem pa so sicer aretacije diplomatov redke. Veljajo za znak hitro naraščajočih napetosti. Te so se med Ukrajino in Rusijo dodatno zaostrile v zadnjih tednih. Kijev in njegovi zahodni zavezniki Moskvo obtožujejo, da krepi prisotnost svojih vojakov ob meji z Ukrajino.