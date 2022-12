Zaradi domnevnih goljufij se je pričelo sojenje nekdanjim direktorjem Wirecarda

Sojenje se je v Münchnu pričelo dve leti po propadu podjetja Wirecard, ki se je ukvarjalo s proizvodnjo modrih čipov. Tožilci so nekdanje vodje Wirecarda obtožili, da so vlagatelje in upnike zavajali s prikazom lažnih zneskov in napihovanjem finančnih izkazov.

Nekdanjemu izvršnemu direktorju podjetja Marcusu Braunu zato grozi do 15 let zapora. Braun je sicer zanikal obtožbe in dejal, da so za poslovne goljufije odgovorni drugi upravitelji Wirecarda, ki so nezakonite posle izvajali brez njegove vednosti. 53-letni nekdanji izvršni direktor je na sojenje prišel v policijskem spremstvu, saj je od aretacije leta 2020 v priporu, poroča Reuters.