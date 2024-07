Zaradi domnevnih hudih spolnih zlorab pridržali deset izraelskih vojakov

Izraelska vojska je pridržala deset vojakov zaradi obtožb o zlorabi pripornika v objektu, kjer Izrael med vojno v Gazi zadržuje palestinske zapornike. A preiskava je močno povečala napetosti med vojaškim poveljstvom in nacionalisti v vladi premierja Benjamina Netanjahuja. Pridržanje vojakov je namreč sprožilo jezne proteste podpornikov, ki so zahtevali njihovo takojšnjo izpustitev.

Za vojaški objekt Sde Teiman v južnem Izraelu se že dolgo govori, da so noter palestinski zaporniki izpostavljeni nenehnim zlorabam, brutalnim oblikam mučenja in da vojaki močno kršijo človekove pravice. Zato ni čudno, da so center za pridržanje poimenovali kar "izraelski Guantanamo". Vojska sicer tokrat ni razkrila podrobnosti o domnevnih zlorabah, povedali so le, da je njihov uradnik začel uradno preiskavo, piše AP. A preiskava agencije AP in poročila skupine za človekove pravice so razkrila grozljive razmere in zlorabe v centru Sde Teiman, ki je največji center za pridržanje v državi.

Že v začetku leta je agencija ZN za palestinske begunce UNRWA poudarjala, da naj bi bili palestinski zaporniki mučeni in pretepeni, vojska pa je to zanikala. Po več obtožbah o brutalnem ravnanju, ki so sprožile sodni postopek, je Izrael sporočil, da bo večino palestinskih zapornikov premestil iz Sde Teimana in ga nadgradil. V zadnjih obtožbah pa gre za precej resne kršitve, domnevna zloraba naj bi se zgodila tri tedne nazaj, pripornik pa je bil najden v zelo resnem stanju zato so ga odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so ga operirali. Kot poroča AP, naj bi pripornika tako hudo spolno zlorabili, da ne more več hoditi. Po uradnih podatkih je Izrael po napadu Hamasa 7. oktobra, ki je sprožil vojno v Gazi, pridržal več tisoč Palestincev, čeprav jih je kasneje veliko izpustil, ko je vojska ugotovila, da jih veliko ni bilo povezanih s Hamasom. A izraelske skupine za človekove pravice pravijo, da je večina pripornikov v nekem trenutku šla skozi Sde Teiman.

Protesti zaradi pridržanja vojakov

In te hude obtožbe so terjale pridržanje desetih vojakov, ki naj bi se danes zglasili na zaslišanju. Ko so vojaški policisti prišli v Sde Teiman, da bi pridržali vojake, pa so naleteli na protestnike, ki so prišli izraziti podporo obtoženim vojakov. Najprej so jezno skandirali pred objektom, ko so se vojaški policisti prebili mimo njih, pa so vdrli v vojaško oporišče, kamor so devet vojakov odpeljali na zaslišanje. V bazi so se prerivali in brcali vojake, nekateri pa so celo nosili orožje. Načelnik izraelske vojske generalpodpolkovnik Herzi Halevi je v celoti obsodil vdor protestnikov v bazo Sde Teiman in dodal da podpira preiskavo vojaških tožilcev o domnevni zlorabi. "Prav te preiskave ščitijo naše vojake ter ohranjajo vrednote vojske," je poudaril.

Tudi obrambni minister Joav Galant je obsodil vdor protestnikov in je ob tem zahteval preiskavo, ali je minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir "preprečil oziroma zavlačeval policijski odziv" na nemire. Dejal je namreč, da je bila vojska zaradi pomanjkanja policijske prisotnosti prisiljena preusmeriti sile v oporišče, da bi pregnali protestnike. Na Netanjahuja je celo naslovil pismo in ga pozval, naj ostro ukrepa proti članom koalicije, ki so sodelovali v nemirih. In Galant je morda pravilno sklepal, da je Ben-Gvir zavlačeval, saj je slednji včeraj obsodil pridržanje vojakov in ga označil za "sramotno" ter vojake za "najboljše junake".