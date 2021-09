Zaradi drage reciklaže električni skiroji pogosto končajo v naravi

Mobilnost prihodnosti, zelena energija, ekološki, Zemlji prijazni - to so superlativi, ki jih proizvajalci in uporabniki najraje uporabljajo za električne skiroje. Pa je vse to res? Vse več mest po svetu, v katerih je pločnike zavzelo to novodobno in lahko dostopno prevozno sredstvo, se namreč sooča tudi z manj privlačno platjo električnih skirojev. Zaradi drage reciklaže pogosto končajo v naravi, kjer pa lahko postanejo za okolje in za človeka celo strupeni. To so izkusili tudi v nemškem Kölnu, kjer so v reki Ren odkrili kar 500 odvrženih električnih skirojev.