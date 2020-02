Zaradi drona začasno zaprli madridsko letališče

Letališče so zaprli malo po 12.30 po lokalnem času, ko sta dva pilota poročala o dronih v bližini pristajalne steze. Nadzorniki so zato začasno ustavili ves promet na letališču.

Na druga letališča so preusmerili najmanj 26 letal, začasno pa so odpovedali vzlete. Zaprtje zračnega prostora je bilo v veljavi do približno 14.40. Letališče sedaj počasi vzpostavlja normalno obratovanje, a beleži zamude, ki so se začele že zjutraj zaradi goste megle.

Španska agencija za varnost letalstva (AESA) je v tvitu še opozorila, da je letenje dronov v bližini letališč prepovedano, kršitelje pa lahko doleti kazen v višini do 90.000 evrov.