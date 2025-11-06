Zaradi drona zaprli še eno letališče, v Belgiji sklicali izredni sestanek

Prelet drona v bližini še enega evropskega letališča je znova prizemljil oz. preusmeril lete. Nemške oblasti so namreč zaradi brezpilotnega letalnika, ki je letel nad bližnjim industrijskim območjem, za slabo uro zaprle letališče Hannover. O podobnih incidentih so nedavno poročali tudi iz Belgije. Tamkajšnji svet za nacionalno varnost je zaradi slednjega sklical izredni sestanek.

Kot poroča nemška tiskovna agencija, ki jo povzema portal Stern.de, je bilo nemško letališče Hannover zaradi preleta drona ustavljeno med 22. in 22.45 uro zvečer. Po navedbah tiskovnega predstavnika so bili zaradi tega preusmerjeni trije leti, številni drugi pa so morali pristati oz. vzleteti z zamudami. Eno od preusmerjenih letal, ki je poletelo iz Frankfurta, naj bi preusmerili v Hamburg.

Letališče Hannover FOTO: AP icon-expand

Droni, ki se pojavljajo v bližini letališč, predstavljajo veliko varnostno tveganje. Brezpilotni letalniki so namreč prepovedani v radiju 1,5 kilometra od letališč, saj bi lahko sicer ogrozili vzlete in pristanke letal.

Podobno so droni le dan pred tem zaprli tudi belgijska letališča v Bruslju in Liegeu, minulo nedeljo so brezpilotnik opazili v bližini letališča Bremen, v petek zvečer pa so pristojni zaradi drona za dve uri ustavili lete tudi na letališču v Berlinu. Nemška kontrola zračnega prometa je letos na letališčih v Bremnu in Hannovru zabeležila več incidentov z droni, še poročajo nemški portali.

V Belgiji izredni sestanek sveta za nacionalno varnost

Ker se tovrstni incidenti v Belgiji kar vrstijo, poleg nedavnega opažanja drona v bližini dveh letališč, so te namreč opazili tudi v bližini več vojaških objektov, bo v državi danes potekal izredni sestanek sveta za nacionalno varnost. Kot poroča The Guardian, je belgijski obrambni minister Theo Francken parlamentarnemu odboru dejal, da so bili incidenti v Belgiji očitno usklajeni, njihov namen pa naj bi bil povzročitev motnje. Po njegovih besedah so bili v incidente vpleteni tudi veliki droni, ki so leteli v formaciji. "To je v skladu s hibridnimi tehnikami, ki jih vidimo v drugih državah. Ne gre le za nekoga, ki po naključju leti z dronom nad vojaškim objektom ali letališčem. Obstaja več znakov, da je bilo to organizirano na zelo strukturiran način," je v sredo dejal Francken.