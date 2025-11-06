Svetli način
Tujina

Zaradi drona zaprli še eno letališče, v Belgiji sklicali izredni sestanek

Hannover, 06. 11. 2025 06.22 | Posodobljeno pred 1 uro

Prelet drona v bližini še enega evropskega letališča je znova prizemljil oz. preusmeril lete. Nemške oblasti so namreč zaradi brezpilotnega letalnika, ki je letel nad bližnjim industrijskim območjem, za slabo uro zaprle letališče Hannover. O podobnih incidentih so nedavno poročali tudi iz Belgije. Tamkajšnji svet za nacionalno varnost je zaradi slednjega sklical izredni sestanek.

Kot poroča nemška tiskovna agencija, ki jo povzema portal Stern.de, je bilo nemško letališče Hannover zaradi preleta drona ustavljeno med 22. in 22.45 uro zvečer. Po navedbah tiskovnega predstavnika so bili zaradi tega preusmerjeni trije leti, številni drugi pa so morali pristati oz. vzleteti z zamudami.

Eno od preusmerjenih letal, ki je poletelo iz Frankfurta, naj bi preusmerili v Hamburg. 

Letališče Hannover
Letališče Hannover FOTO: AP
Droni, ki se pojavljajo v bližini letališč, predstavljajo veliko varnostno tveganje. Brezpilotni letalniki so namreč prepovedani v radiju 1,5 kilometra od letališč, saj bi lahko sicer ogrozili vzlete in pristanke letal.

Podobno so droni le dan pred tem zaprli tudi belgijska letališča v Bruslju in Liegeu, minulo nedeljo so brezpilotnik opazili v bližini letališča Bremen, v petek zvečer pa so pristojni zaradi drona za dve uri ustavili lete tudi na letališču v Berlinu.

Nemška kontrola zračnega prometa je letos na letališčih v Bremnu in Hannovru zabeležila več incidentov z droni, še poročajo nemški portali.

V Belgiji izredni sestanek sveta za nacionalno varnost

Ker se tovrstni incidenti v Belgiji kar vrstijo, poleg nedavnega opažanja drona v bližini dveh letališč, so te namreč opazili tudi v bližini več vojaških objektov, bo v državi danes potekal izredni sestanek sveta za nacionalno varnost.

Kot poroča The Guardian, je belgijski obrambni minister Theo Francken parlamentarnemu odboru dejal, da so bili incidenti v Belgiji očitno usklajeni, njihov namen pa naj bi bil povzročitev motnje. Po njegovih besedah so bili v incidente vpleteni tudi veliki droni, ki so leteli v formaciji.

"To je v skladu s hibridnimi tehnikami, ki jih vidimo v drugih državah. Ne gre le za nekoga, ki po naključju leti z dronom nad vojaškim objektom ali letališčem. Obstaja več znakov, da je bilo to organizirano na zelo strukturiran način," je v sredo dejal Francken.

Belgijski notranji minister Bernard Quentin je medtem dejal, da ponavljanje incidentov z droni "neposredno vpliva na varnost naše države" ter pozval k srečanju sveta za nacionalno varnost, ki ga sestavljajo premier Bart De Wever, njegovi najvišji ministri ter po potrebi policija in varnostne službe. "Ukrepati moramo mirno, resno in usklajeno", je Quentin zapisal na spletu.

Belgijska vlada sicer ni razkrila, koga sumi, da stoji za incidenti. A kot poroča belgijska tiskovna agencija Belga, naj bi jim neimenovani vir povedal, da varnostne službe dvomijo v to, da bi za nedavnimi opažanji dronov stal "notranji akter". Po njegovih navedbah oblasti sumijo, da za dogodki stoji Rusija. Podobnega mnenja je sicer več evropskih držav, čeprav Kremelj očitke zavrača.

Napetosti med Belgijo in Rusijo so se v zadnjih tednih povečale tudi zaradi pritiska na Bruselj s strani članic EU. Želijo namreč, da bi Unija omogočila uporabo zamrznjenega ruskega premoženja za pomoč Ukrajini.

