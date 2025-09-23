Svetli način
Tujina

Zaradi dronov nad Oslom in Koebenhavnom zaprli letališči

Oslo/Koebenhaven, 23. 09. 2025 07.12

STA , D. S.
24

Danska in Norveška sta ponoči začasno zaprli letališči v Koebenhavnu in Oslu, potem ko so v bližini opazili drone. Preiskava, tudi o morebitni povezavi med incidentoma, še poteka. Obe letališči so v zgodnjih jutranjih urah znova odprli, poročajo tuje tiskovne agencije.

V bližini danskega letališča so v ponedeljek zvečer opazili dva do tri velika drona, zaradi česar so za skoraj štiri ure ustavili promet in letala preusmerili na druga letališča.

Natančnega števila ali vrste letalnikov še ne morejo potrditi. "Ni znano, od kod so droni prišli. Prav tako ni znano, kam so odleteli," je na novinarski konferenci v danski prestolnici dejal predstavnik policije Jakob Hansen.

Pri ugotavljanju njihovega izvora sodelujejo z dansko vojsko in obveščevalno službo, je dejal, na vprašanje, če so bili droni ruskega izvora, pa je odgovoril, da tega ne more niti potrditi niti zanikati. V okviru preiskave je napovedal več ukrepov, podrobnosti pa ni pojasnil.

Letališče, ki se je znova odprlo malo po polnoči po lokalnem času, je v izjavi posvarilo pred nadaljnjimi zamudami in odpovedi letov, ter potnike pozvalo, naj preverijo status svojega leta.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v izjavi na družbenih omrežjih omenjal rusko kršitev Natovega zračnega prostora v Koebenhavnu 22. septembra, ni pa navedel vira za to informacijo, poroča britanski BBC.

Dva drona so v ponedeljek zvečer opazili tudi v bližini glavnega letališča v Oslu, je potrdila policija. Ves promet so ustavili okoli polnoči po lokalnem času, letala so preusmerili, nakar so po približno štirih urah letališče znova odprli.

Danska in norveška policija bosta v preiskavi sodelovali, da bi razjasnili morebitno povezanost dogodkov, je po poročanju BBC še dejal Hansen.

Do incidentov prihaja potem, ko so ta mesec tako Poljska, Estonija kot Romunija obtožile Rusijo kršenja njihovega zračnega prostora, kar je Moskva zanikala.

KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zelen
23. 09. 2025 08.27
na vsak način nas oblast hoče zvleči v vojno
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
23. 09. 2025 08.24
+0
Zelenemu se meša. Zdaj Drone pošilja vse bolj proti zahodu. Je sploh še opravilno sposoben, glede na vse substance ki jih uživa.
ODGOVORI
2 2
Apbijd
23. 09. 2025 08.24
-1
Ma tem pravljicam,katerih namen je jasen,res še kdo verjame? Komedija...piše se o tretjem novembru...zato piti odgovarja...pripravljeni smo...
ODGOVORI
0 1
mario7
23. 09. 2025 08.22
+3
Zakaj jih niso sestrelili? Ker so bili ukrajinski? Mali zeleni škrat želi na vsak način vojno v EU.
ODGOVORI
4 1
Banion
23. 09. 2025 08.22
-1
rusi kdo pa drug, kaki domači huligani že ne
ODGOVORI
2 3
zelen
23. 09. 2025 08.24
+0
domači ne ukrajinski pa
ODGOVORI
1 1
Zmaga Ukrajini
23. 09. 2025 08.26
Tako je. Mimogrede, evropski komisar za obrambo je že pred časom izjavil, da nas pred tovrstnimi grožnjami lahko reši le Ukrajina. Zaradi mosskvičev se je zelo dobro izpopolnila in izjemno napredovala v vojaški doktrini, kar bi lahko pomagalo celotni EU.
ODGOVORI
0 0
Bullet5672
23. 09. 2025 08.21
+3
Še en false flag? Še ena histerija, ker so Rusi leteli v MEDNARODNEM zračnem prostoru?
ODGOVORI
4 1
Tomy1
23. 09. 2025 08.18
+2
Dronofobija - če ga ni si ga pa "zmisliš" !!! Pri vseh radarjih ( civilnih in vojaških ) ne vedo a-ma nič = 0 . Kaj če so marsovci !
ODGOVORI
3 1
mario7
23. 09. 2025 08.17
+5
Ruski niso mogli biti, ker kot ste pisali, je Rusiji zmanjkalo orožja že po 3. mesecih.
ODGOVORI
6 1
mojcd
23. 09. 2025 08.16
-2
Rusi testirajo pripravljenost nata, nekaj velikega se obeta, verjemite, Putin sodeluje s Trumpom
ODGOVORI
2 4
agent.brinko
23. 09. 2025 08.15
+3
itak, ruski do bli. še malo pa bodo na Brniku
ODGOVORI
4 1
Mens sana
23. 09. 2025 08.14
+4
............škrat Zlodimir se je prvi oglasil s strokovno ekspertizo o izvoru dronov,.............on zagotovo ve, ...................enako kot za Severni tok 2, Bučo, ..........................
ODGOVORI
6 2
Wolfman
23. 09. 2025 08.14
-1
Mimogrede če ne veste tega, Trump si želi in prizadeva za vojno stanje v EU! Zelenski pa takoj namočil Rusijo glede dronov, brez dokazov, brez virov, Rusija krši vse povprek in počez! Ukrajina tudi vse dela, da pahne EU v vojno z Rusijo. In očitno se res udejanja tisti rek, da kar ljudje tolerirate, to bo doletelo vaše otroke.
ODGOVORI
3 4
nutrio
23. 09. 2025 08.13
+7
Nad letališčem ne morejo potrditi dronov. Niti ne morejo povedati koliko jih je bilo. Niti ne vejo, če so sploh bili. Niti ne vejo ali so prišli niti kam so odšli.
ODGOVORI
9 2
izRODEk
23. 09. 2025 08.18
+1
Jap. Edino, kar vedo je, da so bili ruski! :D Noro. Kako folku dopovedati, da jih vodijo v salamoreznico. Folk pa veselo natančno v to smer.
ODGOVORI
2 1
za bojši jutri
23. 09. 2025 08.13
+3
In kako se strokovno imenuje strah pred droni?
ODGOVORI
5 2
Mens sana
23. 09. 2025 08.16
+2
...............Ursula ali Rutte....................
ODGOVORI
3 1
Amethist
23. 09. 2025 08.11
+6
? V bližini danskega letališča so v ponedeljek zvečer opazili dva do tri velika drona... kaki droni naj bi to bili - dva do tri veliki?
ODGOVORI
8 2
Janez Planinc
23. 09. 2025 08.11
+6
ja kam so pa šli droni? pod zemljo?
ODGOVORI
8 2
DAEMONIUM
23. 09. 2025 08.07
+15
Ruski sigurno niso saj je Ursula strokovno ugotovila da Rusom primanjkuje čipov in posledično pralnih strojev
ODGOVORI
16 1
Planetmiru
23. 09. 2025 08.06
+11
Ne pozabimo, da EU želi ogromno, ogromno milijard vložiti oz. že vlaga v oboroževanje, vendar taki politiki, politiki oboroževanja in ne politiki miru, mnogi državljani nasprotujemo. Ali se vam ne zdi, da so vsi ti droni morda samo del projekta za prepričevanje EU državljanov?
ODGOVORI
14 3
slayer2
23. 09. 2025 08.05
+8
Ukronacisti nas hočejo na vsak način povleči v vojno!!!
ODGOVORI
14 6
proofreader
23. 09. 2025 08.03
+11
So jim vsi ušli in ne morejo pogledati, ali so čipi iz pralnih strojev?
ODGOVORI
14 3
