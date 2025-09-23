Zaradi dronov nad Oslom in Koebenhavnom zaprli letališči

V bližini danskega letališča so v ponedeljek zvečer opazili dva do tri velika drona, zaradi česar so za skoraj štiri ure ustavili promet in letala preusmerili na druga letališča.

Natančnega števila ali vrste letalnikov še ne morejo potrditi. "Ni znano, od kod so droni prišli. Prav tako ni znano, kam so odleteli," je na novinarski konferenci v danski prestolnici dejal predstavnik policije Jakob Hansen.

Pri ugotavljanju njihovega izvora sodelujejo z dansko vojsko in obveščevalno službo, je dejal, na vprašanje, če so bili droni ruskega izvora, pa je odgovoril, da tega ne more niti potrditi niti zanikati. V okviru preiskave je napovedal več ukrepov, podrobnosti pa ni pojasnil.