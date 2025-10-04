Zaradi dronov že drugo noč zapored zaprli letališče v Münchnu

Iz uprave letališča v Münchnu so sporočili, da je nemška kontrola zračnega prometa v petek ob 21.28 sprva omejila, nato pa povsem ustavila zračni promet zaradi opaženih dronov.

Malo pred 23. uro sta tudi dve patrulji nemške zvezne policije opazili drone. "Po en dron so opazili hkrati na severni in južni vzletno-pristajalni stezi. Med opazovanjem sta se drona takoj obrnila stran in izginila, zato ju ni bilo mogoče identificirati," je za Bild povedal tiskovni predstavnik zvezne policije Thomas Borowik.

Preusmerili so 23 letov, ki bi morali pristati na letališču, 12 letov pa so odpovedali. 46 odhodnih letov so bodisi odpovedali bodisi prestavili na danes. Začasno zaprtje letališča je prizadelo skupno 6500 potnikov.

Nekateri potniki so novinarjem Bilda povedali, da so bili že na letalih, ko je bila nenadoma sprejeta odločitev o zaprtju vzletno-pristajalnih stez. Letala so morali zapustiti skupaj z ročno prtljago.

Tako kot že predhodno noč je letališče v sodelovanju z letalskimi družbami potnike oskrbelo z ležišči in hrano.