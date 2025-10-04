Svetli način
Tujina

Zaradi dronov že drugo noč zapored zaprli letališče v Münchnu

München, 04. 10. 2025 09.49 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H. , STA
Komentarji
14

V petek zvečer so znova "zazvonili alarmi" zaradi opaženih dronov na letališču v nemškem Münchnu. Zvezna policija je potrdila, da so ponoči zaznali drone, zaradi česar so že drugo noč zapored začasno zaprli letališče. Tokrat je na letališču zaradi odpovedanih oziroma prestavljenih letov obtičalo kar 6500 potnikov, enkrat več kot dan prej.

Iz uprave letališča v Münchnu so sporočili, da je nemška kontrola zračnega prometa v petek ob 21.28 sprva omejila, nato pa povsem ustavila zračni promet zaradi opaženih dronov. 

Malo pred 23. uro sta tudi dve patrulji nemške zvezne policije opazili drone. "Po en dron so opazili hkrati na severni in južni vzletno-pristajalni stezi. Med opazovanjem sta se drona takoj obrnila stran in izginila, zato ju ni bilo mogoče identificirati," je za Bild povedal tiskovni predstavnik zvezne policije Thomas Borowik.

Preusmerili so 23 letov, ki bi morali pristati na letališču, 12 letov pa so odpovedali. 46 odhodnih letov so bodisi odpovedali bodisi prestavili na danes. Začasno zaprtje letališča je prizadelo skupno 6500 potnikov. 

Nekateri potniki so novinarjem Bilda povedali, da so bili že na letalih, ko je bila nenadoma sprejeta odločitev o zaprtju vzletno-pristajalnih stez. Letala so morali zapustiti skupaj z ročno prtljago.

Tako kot že predhodno noč je letališče v sodelovanju z letalskimi družbami potnike oskrbelo z ležišči in hrano.

Začasno zaprtje letališča v Münchnu
Začasno zaprtje letališča v Münchnu FOTO: AP

Okoli 7. ure zjutraj je promet znova stekel. A letališče poziva potnike, naj preverijo status svojega leta in se pripravijo na morebitne zamude.

Drone so nad letališčem opazili že v četrtek zvečer, ko je bilo zaradi začasnega zaprtja letališča prizadetih skoraj 3000 potnikov, odpovedali so več kot 30 letov.

Nemška vlada naj bi v odgovor na zadnje dogajanje, ko so droni med drugim leteli tudi blizu vojaškega letališča, v sredo potrdila načrte spremembe zakonodaje, ki bi vojski omogočila sestrelitev dronov, če bi bilo to potrebno.

Zaradi opažanja dronov je bil v zadnjem času moten promet tudi na letališčih na Danskem, Norveškem in Poljskem. Vdrli so tudi v zračni prostor Romunije in Estonije, ki s prstom kažeta na Rusijo, ta pa obtožbe zavrača.

droni letališče munchen nemčija
KOMENTARJI (14)

Monster_cat
04. 10. 2025 11.10
Zanimivo...mene najdejo, če letim z dronom nenajavljeno v prepovedanem obmocju. Sploh pa ocitno nekaj dogaja v ozadju......v kratkem bo na vrsti še Italija, Francija in pa Španija.....
ODGOVORI
0 0
rudikarel
04. 10. 2025 11.09
+3
Ukrajinci bi radi sprovocirali vojno
ODGOVORI
3 0
petb
04. 10. 2025 10.55
-1
Sicer pa, ruski droni, čudo tehnike, letijo kakšnih 2500 km iz Rusije do Daske, kakšne dva dni krožijo nad Danskimi letališči in potem počasi kakšnih 2500 km nazaj v Rusijo. Mogoče pa mimogrede še kakšen dan krožijo nad nemškimi letališči.
ODGOVORI
2 3
komarec
04. 10. 2025 11.10
Zmogljivi ti droni.
ODGOVORI
0 0
Zmaga Ukrajini
04. 10. 2025 10.55
+0
putler se reži v kremeljskem bunkerju, ko gleda tole.
ODGOVORI
1 1
Zmaga Ukrajini
04. 10. 2025 10.57
+0
Tistih par mosskovitskih vohunov, ki so jih doslej dobili v EU, je kaplja v morje. Kot kaže, jih je še polno vse po Evropi. Dobro bi bilo, ko bi obveščevalne službe začele resno preverjat tudi tukajšnje russofiliće.
ODGOVORI
1 1
Monster_cat
04. 10. 2025 11.06
+1
Tabletko vzem....btl
ODGOVORI
1 0
petb
04. 10. 2025 10.50
+0
Nekaj dronov bi lahko spustili nad naše avtoceste, da bi zmanjšali tranzit preko Slovenije in s tem onesnaževanje.
ODGOVORI
1 1
Infiltrator
04. 10. 2025 10.41
+6
Jaz pravim ,morda se motim ,a te drone nekdo upravlja znotraj EU!
ODGOVORI
6 0
chetnik voivode
04. 10. 2025 10.44
+2
marsikaj se uporablja/dela znotraj hlapć. eu 😁
ODGOVORI
4 2
Quercus
04. 10. 2025 10.32
+5
Zanimivo postaja vse skupaj. Žal pa so informacije preveč skope in zavajajoče, da bi lahko iz vsega skupaj izluščili jasnejšo sliko, ker novinarji pač ne znajo postavljati osnovnih vprašanj glede teh dronov in se zadovoljijo z najbolj neverjetnimi odgovori, ki jim jih ponujajo nemške, danske in norveške oblasti, v smislu, da se teh dronov ne sme sestreliti, da ostanki ne bi padli na kašen civilni objekt ter ga poškodovali. S tem nam dajo jasno vedeti, da bo v bodoče kdorkoli lahko v drone namestil eksploziv in mirno letal po nebu držav članic NATO-a do svojega cilja, ne da bi se mu bilo potrebno bati sestrelitve. Tako da dokler nimamo jasnih odgovorov na najpreprostejša vprašnaja kot so: Zakaj se teh dronov ne sestreli, ne nevtralizira z elektronskim valovanjem oz. motenjem ali se jim sledi do izvora? Ali se jih res ne vidi na radarju? Kako veliki so po ocenah strokovnjakov? Kakšno hitrost lahko dosežejo? Koliko časa lahko letijo brez polnjenja? Ali jih res lahko sestrelijo samo ukrajinski specialisti za drone? In zakaj imajo ti droni prižgane luči? Kako so lahko oblasti prepričane, da ti droni v prihodnje ne bodo nosili v sebi eksplzivnega sredstva? In najpomembnejše vprašanje: ali sploh lahko zaupamo trditvam danskih, nemških, norveških, belgijskih itd. oblasti o teh dronih? Vsi njihovi odgovori trenutno kažejo na to, da nekaj prikrivajo. In če so ti droni res ruski, zakaj potem Rusi teh super naprednih dronov, ki jih očitno ni mogoče ne sestreliti na izslediti, ne uporabljajo nad Ukrajino, kjer se poslužujejo samo "običajnih" uničljivih in izsledljivih dronov? Z uporabo takšne napredne tehnologije bi se ukkrajinska obramba sesula kot hišica iz kart. Dokler se na ta in podobna vprašanja ne poskuša resno odgovoriti, lahko o vsem skupaj samo ugibamo in se še naprej delamo norca iz vsega skupaj.
ODGOVORI
5 0
borjac
04. 10. 2025 10.31
+4
VSI na Zahodu trdijo da so droni Ruski , v Münchnu , v Belgiji , Romuniji ?? OK za Rominijo , Ukrajino biše šlo ampak kaj pa Münchnu , pa v Belgiji , ki se nahaja na geografsko drugi strani Evrope ??? ne vem če so vsi ti droni Ruski ???
ODGOVORI
6 2
JanezNovakJohn
04. 10. 2025 10.30
+4
Pa to ne morem verjet. Nekaj usklajenih helikopterjev in ribiške mreže pa bi bili ujeti.
ODGOVORI
4 0
rudikarel
04. 10. 2025 11.10
ti preveč james bonda gledaš
ODGOVORI
0 0
