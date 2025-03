'Zaradi držanja vombata sem dobila na tisoče groženj s smrtjo'

Sama zase pravi, da je "navdušenka nad okoljem", a njeno nedavno dejanje, ki je preplavilo celoten svet ter poželo val zgražanja, ni bilo nič kaj "prijazno do okolja". Ameriška spletna vplivnica Sam Jones je namreč na Instagramu delila posnetek, na katerem se je približala in nato iz "naročja" matere izpulila mladička vombata. Z mladičkom v roki je nato stekla proti kameri ter pred njo pozirala, samica pa ji je v ozadju sledila.

"Mladička nisem dvignila, ker bi mu želela škodovati ali ga ukrasti," vplivnica trdi v objavi, v kateri dodaja, da posnetka ni ustvarila za zabavo. Priznala pa je, da je delovala prenagljeno ter da uporabnikom družbenega omrežja ob njem ni zagotovila potrebnega konteksta. Dodala je, da je zaradi incidenta prejela več tisoč groženj s smrtjo.

Jonesova se je v drugem delu zapisa odločila obregniti ob avstralske zakone o usmrtitvi živali, vključno z vombati, kenguruji, konji, jeleni in prašiči. Kontinentalna država ima namreč več predpisov o odstrelu, ki že dlje časa sprožajo polemike. Vombati, avtohtona avstralska vrsta, so zaščiteni, a je vseeno mogoče pridobiti dovoljenja za njihov odstrel, če pristojni presodijo, da je ta potreben.

Spletna peticija za njeno deportacijo je prejela več kot 40.000 podpisov. Minister za notranje zadeve Tony Burke je dejal, da njegov oddelek preverja, ali bi lahko Jonesovi preklicali že izdani vizum. A kot poroča BBC, naj bi vplivnica državo že zapustila samovoljno.

Oglasili so se tudi naravovarstveniki, ki poudarjajo, da bi lahko njeno "grozljivo" vedenje povzročilo resno škodo vombatom. Društvo za zaščito te vrste pa je sporočilo, da je ob videnem na posnetku šokirano. "Šlo je za očiten poskus pridobivanja všečkov," so ocenili. Dodali so, da trenutno še ni jasno, ali se je mladiček po njenem dejanju ponovno združil z materjo.