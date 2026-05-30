Zaradi ebole omejitev prihoda navijačev na nogometno SP

Ljubljana, 30. 05. 2026 08.47 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Izbruh ebole v DR Kongo

Gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva Mehika, Kanada in ZDA so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vseh obiskovalcev.

V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. V Mehiki tudi letalski družbi Aeromexico und Viva napovedujeta omejitve, odredba vlade o prepovedi vstopa v državo pa tam zapoveduje kar 60-dnevno "karanteno", ko pa bo SP že končano.

FOTO: AP

"Cilj koordiniranega ukrepa je zaščita naših državljanov ter milijonov obiskovalcev, navijačev, športnikov in turistov, ki jih pričakujemo med svetovnim prvenstvom Fifa 2026, hkrati pa bomo zagotovili normalen pretok ljudi in blaga na naših mejah," je zapisano v skupnem sporočilu vseh treh vlad, kjer dodajajo, da so dobrodošli vsi navijači, a sta zdravje in varnost najvišji prioriteti.

Vlade so se za ta korak odločile potem, ko je jasno, da je v Kongu in delih Ugande prišlo do širšega izbruha bolezni. Samo v Kongu naj bi bilo znanih več kot 1000 primerov ebole, ki naj bi že terjala okrog 250 življenj. V Ugandi so te številke zaenkrat nižje.

Ebola je hitro prenosljiva in smrtonosna bolezen. Med leti 2014 in 2015 je v zahodni Afriki zaradi te bolezni umrlo več kot 11.000 ljudi, med leti 2018 in 2020 v Kongu pa okrog 2300.

ebola sp nogomet

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cervantes Saavedra
30. 05. 2026 09.09
Kako da zdaj Trump nenadoma verjame svarilom WHO o eboli, ko pa je izstopil iz te nestrokovne organizacije? In bo tudi Slovenija, samo da dr. Stevko pride do besede.
