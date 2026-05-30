Zaradi ebole omejitev prihoda navijačev na nogometno SP

V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. V Mehiki tudi letalski družbi Aeromexico und Viva napovedujeta omejitve, odredba vlade o prepovedi vstopa v državo pa tam zapoveduje kar 60-dnevno "karanteno", ko pa bo SP že končano.

"Cilj koordiniranega ukrepa je zaščita naših državljanov ter milijonov obiskovalcev, navijačev, športnikov in turistov, ki jih pričakujemo med svetovnim prvenstvom Fifa 2026, hkrati pa bomo zagotovili normalen pretok ljudi in blaga na naših mejah," je zapisano v skupnem sporočilu vseh treh vlad, kjer dodajajo, da so dobrodošli vsi navijači, a sta zdravje in varnost najvišji prioriteti.

Vlade so se za ta korak odločile potem, ko je jasno, da je v Kongu in delih Ugande prišlo do širšega izbruha bolezni. Samo v Kongu naj bi bilo znanih več kot 1000 primerov ebole, ki naj bi že terjala okrog 250 življenj. V Ugandi so te številke zaenkrat nižje.

Ebola je hitro prenosljiva in smrtonosna bolezen. Med leti 2014 in 2015 je v zahodni Afriki zaradi te bolezni umrlo več kot 11.000 ljudi, med leti 2018 in 2020 v Kongu pa okrog 2300.