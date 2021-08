Zaradi fekalij na priljubljenem hrvaškem kopališču zbolevajo obiskovalci

Poleg umazanega morja bralka Novemu Listu našteva še vrsto drugih težav, ki motijo prebivalce. Dela se izvajajo površno in samo na pol, uredili so plažo, a v morje se gre težko, opozarja uporabnica plaže. Bralko je zmotilo, da je na plaži samo en koš za smeti in župan naj bi ji na to opazko posmehljivo odgovoril, da bi bil ta dovolj, če vanj obiskovalci ne bi odlagali svojih osebnih odpadkov.

V morju je odvratna umazanija, zbolela je vsa plaža, obiskovalci so imeli prebavne motnje, otroci pa visoko temperaturo, ki sta jo spremljala driska in bruhanje. Lahko bi se pojavili resni problemi, zato smo bili po dvajsetih letih primorani zapustiti priljubljeno plažo in poiskati čistejšo, Novi List povzema ogorčeno bralko. Problem naj bi izhajal iz kampa, ki se je po njenih besedah povečal za 500 odstotkov, v kanalizacijo pa pristojni niso posegali. To naj bi bil razlog, da se namesto v čistem morju obiskovalci Klenovice kopajo v fekalijah.

Za turiste, ki si jih tako želijo, ni poskrbljeno. Na plaži ni javnega stranišča, tušev in, kot že rečeno, košev za smeti. Obiskovalce bi po njenem mnenju s plaže odgnal že pesek, ki so ga navozili nanjo. Ta naj bi bil tako oster, da bi si lahko med hojo porezal podplate. Plaža je polna smeti in izvajalci že mesece niso pospravili delovnega materiala, ki so ga potrebovali pri obnovi plaže, je jezna obiskovalka. Verjame, da bi obiskovalci sicer zamižali na eno oko, če bi le bilo čisto vsaj morje. Razočarana je, da je plaža postala popolnoma neuporabna, še posebej za otroke, in ne more verjeti, kako se na vrhuncu sezone nihče ne ozira na uporabnike plaže.

Župan Novega Vinodolskega Tomislav Cvitković je za časnik povedal, da bodo vzorce morske vode morali dati na analizo, ki bo potrdila ali ovrgla, če gre v tem primeru res za fekalije. Trdi pa, da na plaži, kjer se kopajo, izpusta kanalizacije ni. Del kanalizacije, na katero je priključen kamp, se v morje spušča 300 metrov od obale. Gre za izpust, ki ga izvajajo že leta in je v skladu s predpisi. Po njegovih besedah naj bi bile za umazanijo krive alge, morje pa cveti zaradi visokih temperatur.

Župan opozarja, da bi za umazanijo bile lahko krive tudi tri luke, in sicer v Klenovici, luka Povile in v Novem Vinodolskem. Ugiba, da je umazanija prišla tudi iz dveh marin, ta onesnaženja pa se težko kontrolirajo, pravi župan Cvitković. Po njegovih besedah se dvakrat tedensko izvaja kontrolo kakovosti morske vode, rezultati pa so javno dostopni. Za plažo sicer skrbijo koncesionarji, ki jih kontrolira Primorsko-goranska županija, ti pa naj bi po županovih besedah vsakodnevno skrbeli za red in čistočo plaže.

Župan, ki je tudi sam krajan Klenovice, ne trdi, da onesnaženja ni bilo, zagotavlja pa, da vzrok ni bil izpust kanalizacije.