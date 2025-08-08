Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Zaradi festivala zapustili vasico, ki jo je nato 'pogoltnil' poplavni val

Dharali, 08. 08. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
1

Prebivalci male himalajske vasice, ki jo je v začetku tedna opustošil ogromen val vode in blata, ki je nenadoma prihrumel s pobočja in izbrisal dobršen del objektov, so imeli veliko srečo. Umrlo je sicer najmanj pet oseb, več deset jih je še vedno pogrešanih, a žrtev bi lahko bilo še veliko več. Malo pred uničujočim valom je namreč večje število prebivalcev zaradi verskega festivala zapustilo vas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot pripovedujejo priče, je v začetku tedna zaradi verskega praznika večje število prebivalcev zapustilo himalajsko vasico Dharali na severu Indije. Prečkali so ozek most in se podali v višje lege, da bi obeležili Hardoodh, lokalni festival v čast rečnega božanstva Naag Devta, ko je gora nad vasjo popustila.

V dolino je po pobočju prihrumel ogromen val poplavne vode in blata, ki je 'zradiral' dobršen del vasi. Umrlo je najmanj pet oseb, več deset jih je še vedno pogrešanih, čeprav reševalci že tretji dan iščejo morebitne preživele, poroča The Independent. A žrtev bi torej lahko bilo še več, če se prebivalci ne bi odločili množično udeležiti verskega festivala.

"Če bi bili ljudje v svojih domovih, bi bila tragedija še veliko večja," je za The Times of India povedal prebivalec Sanjay Singh Pawar. Še ena vaščanka Kavita Kumari pa je prepričana, da jih je pred nesrečo rešila božja milost.

Vas Dharali prej in potem
Vas Dharali prej in potem FOTO: Profimedia

Med poslopji, ki jih je uničil poplavni val, je tudi hotel s 40 sobami. Njegov vodja Jai Bhagwan pa je bil v času uničenja med množico, ki je lahko od daleč le nemočno opazovala deročo vodo, ki je odnašala vse na svoji poti. "Najprej se je zaslišal grom, nato pa sem slišal krike ljudi iz bližnje vasi. Nato je prišel ogromen val blata, vode in kamenja," je opisal in dodal, da je na enem od posnetkov razvidno, kako moč toka s seboj odnese njegov hotel.

Reševalci so iz Dharalija rešili 190 ljudi, vključno z 11 vojaki. Na kraj so napotili tudi osebje z reševalnimi psi, ki pomagajo pri iskanju.&nbsp;

Preberi še Ogromen val vode in blata 'zradiral' del male gorske vasice

Ekstremni vremenski dogodki, kot so poplave in zemeljski plazovi, v tej regiji Indije sicer niso redki. Leta 2023 je na primer v poplavah na severovzhodu države umrlo najmanj 47 ljudi, leta 2013 pa je podoben naliv prav tako opustošil zvezno državo Uttarakhand. Takrat je umrlo več kot 6000 ljudi, prizadetih pa je bilo 4500 vasi.

Tovrstni močni nalivi, ki botrujejo poplavam in zemeljskim plazovom, so po besedah strokovnjakov v zadnjih letih precej pogostejši, deloma tudi zaradi podnebnih sprememb. Škoda po neurjih pa se je medtem povečala tudi zaradi nenačrtovanega razvoja v gorskih regijah.

indija plaz poplave uničenje
Naslednji članek

Kako je riba, ki je padla z neba, zanetila požar?

Naslednji članek

Hrvaška pred novim vročinskim valom

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MESE?AR
08. 08. 2025 14.04
Že četrtič vam razlagam, da ob takšnem hudourniku ne bi stanoval.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065