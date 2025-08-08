Zaradi festivala zapustili vasico, ki jo je nato 'pogoltnil' poplavni val

Kot pripovedujejo priče, je v začetku tedna zaradi verskega praznika večje število prebivalcev zapustilo himalajsko vasico Dharali na severu Indije. Prečkali so ozek most in se podali v višje lege, da bi obeležili Hardoodh, lokalni festival v čast rečnega božanstva Naag Devta, ko je gora nad vasjo popustila.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
V dolino je po pobočju prihrumel ogromen val poplavne vode in blata, ki je 'zradiral' dobršen del vasi. Umrlo je najmanj pet oseb, več deset jih je še vedno pogrešanih, čeprav reševalci že tretji dan iščejo morebitne preživele, poroča The Independent. A žrtev bi torej lahko bilo še več, če se prebivalci ne bi odločili množično udeležiti verskega festivala.
"Če bi bili ljudje v svojih domovih, bi bila tragedija še veliko večja," je za The Times of India povedal prebivalec Sanjay Singh Pawar. Še ena vaščanka Kavita Kumari pa je prepričana, da jih je pred nesrečo rešila božja milost.
Med poslopji, ki jih je uničil poplavni val, je tudi hotel s 40 sobami. Njegov vodja Jai Bhagwan pa je bil v času uničenja med množico, ki je lahko od daleč le nemočno opazovala deročo vodo, ki je odnašala vse na svoji poti. "Najprej se je zaslišal grom, nato pa sem slišal krike ljudi iz bližnje vasi. Nato je prišel ogromen val blata, vode in kamenja," je opisal in dodal, da je na enem od posnetkov razvidno, kako moč toka s seboj odnese njegov hotel.
Reševalci so iz Dharalija rešili 190 ljudi, vključno z 11 vojaki. Na kraj so napotili tudi osebje z reševalnimi psi, ki pomagajo pri iskanju.
Ekstremni vremenski dogodki, kot so poplave in zemeljski plazovi, v tej regiji Indije sicer niso redki. Leta 2023 je na primer v poplavah na severovzhodu države umrlo najmanj 47 ljudi, leta 2013 pa je podoben naliv prav tako opustošil zvezno državo Uttarakhand. Takrat je umrlo več kot 6000 ljudi, prizadetih pa je bilo 4500 vasi.
Tovrstni močni nalivi, ki botrujejo poplavam in zemeljskim plazovom, so po besedah strokovnjakov v zadnjih letih precej pogostejši, deloma tudi zaradi podnebnih sprememb. Škoda po neurjih pa se je medtem povečala tudi zaradi nenačrtovanega razvoja v gorskih regijah.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.