Zaradi festivala zapustili vasico, ki jo je nato 'pogoltnil' poplavni val

Prebivalci male himalajske vasice, ki jo je v začetku tedna opustošil ogromen val vode in blata, ki je nenadoma prihrumel s pobočja in izbrisal dobršen del objektov, so imeli veliko srečo. Umrlo je sicer najmanj pet oseb, več deset jih je še vedno pogrešanih, a žrtev bi lahko bilo še veliko več. Malo pred uničujočim valom je namreč večje število prebivalcev zaradi verskega festivala zapustilo vas.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot pripovedujejo priče, je v začetku tedna zaradi verskega praznika večje število prebivalcev zapustilo himalajsko vasico Dharali na severu Indije. Prečkali so ozek most in se podali v višje lege, da bi obeležili Hardoodh, lokalni festival v čast rečnega božanstva Naag Devta, ko je gora nad vasjo popustila.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia







Uničenje po poplavah v Indiji icon-picture-layer-2 1 / 5

V dolino je po pobočju prihrumel ogromen val poplavne vode in blata, ki je 'zradiral' dobršen del vasi. Umrlo je najmanj pet oseb, več deset jih je še vedno pogrešanih, čeprav reševalci že tretji dan iščejo morebitne preživele, poroča The Independent. A žrtev bi torej lahko bilo še več, če se prebivalci ne bi odločili množično udeležiti verskega festivala. "Če bi bili ljudje v svojih domovih, bi bila tragedija še veliko večja," je za The Times of India povedal prebivalec Sanjay Singh Pawar. Še ena vaščanka Kavita Kumari pa je prepričana, da jih je pred nesrečo rešila božja milost.

Vas Dharali prej in potem FOTO: Profimedia icon-expand

Med poslopji, ki jih je uničil poplavni val, je tudi hotel s 40 sobami. Njegov vodja Jai Bhagwan pa je bil v času uničenja med množico, ki je lahko od daleč le nemočno opazovala deročo vodo, ki je odnašala vse na svoji poti. "Najprej se je zaslišal grom, nato pa sem slišal krike ljudi iz bližnje vasi. Nato je prišel ogromen val blata, vode in kamenja," je opisal in dodal, da je na enem od posnetkov razvidno, kako moč toka s seboj odnese njegov hotel. Reševalci so iz Dharalija rešili 190 ljudi, vključno z 11 vojaki. Na kraj so napotili tudi osebje z reševalnimi psi, ki pomagajo pri iskanju.