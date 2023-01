Zaradi posnetka uriniranja predsednika Južnega Sudana pridržali šest novinarjev

Na posnetku, zaradi katerega so oblasti pridržale šest novinarjev, je viden temen madež, ki se širi po sivih hlačah 71-letnega predsednika Južnega Sudana Salve Kiira, piše CNN. Kot je sporočil novinarski sindikat države, so zaradi širjenja tega posnetka pridržali šest novinarjev. Posnetek je nastal na uradnem dogodku odprtja neke ceste, ko je predsednik vstal ob predvajanju državne himne. Posnetka niso nikoli predvajali po televiziji, a je zaokrožil po družbenih omrežjih.

Novinarji pridržani dlje, kot to dopušča zakon

Novinarji, ki delajo pri državni medijski hiši, so bili pridržani v torek in sredo. Sumijo jih, da vedo, kako je posnetek prišel v javnost. Novinarski sindikat je zaskrbljen, saj so novinarji pridržani že dlje, kot to dopušča zakon, kar je 24 ur. Kot so še poudarili v organizaciji za zaščito novinarjev, se incident "ujema z vzorcem oblasti, ki se zatečejo k samovoljnemu pridržanju novinarjev, kadar koli uradniki menijo, da je poročanje o vodilnih v državi zanje neprijetno oziroma neugodno".