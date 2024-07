Zaradi gneče pred klubom počila steklena stena in pod seboj pokopala množico

Krvavi prizori pred priljubljenim nočnim klubom na Trgu Gaje Bulata v Splitu. Nesreča se je po poročanju Net.hr zgodila nekaj minut po polnoči, ko so bili o dogodku obveščeni tudi policisti.

Kot je povedala hrvaška policija, se je tik ob vhodu v klub v Central razbila steklena stena, veliki kosi težkega stekla pa je popadalo na množico mladih, ki so nestrpno čakali na vstop v klub.

Na kraju je najprej posredovalo osebje kluba, kmalu za tem pa so bile tja napotene tudi vse interventne službe. "Prispelo je pet reševalnih vozil, hitro pa je prišla tudi policija," so za Dalmatinski portal povedali v nočnem klubu, kjer so dodali, da so vsi pomagali ponesrečencem.

Zaradi poškodb je zdravniško pomoč potrebovalo 22 oseb, med njimi je ena oseba utrpela hujše poškodbe in je zato ostala na zdravljenju v bolnišnici.

Policisti so zavarovali kraj dogodka, po do sedaj zbranih informacijah pa se je stena razbila zaradi gneče ljudi ob vhodu v klub.