Zaradi goljufije pridržali še enega ruskega generala

Preiskovalni odbor je na Telegramu sporočil, da je Popov, ki je bil zadolžen za razvoj in delovanje vojaškega tematskega parka Patriot zahodno od Moskve, obtožen poneverbe sredstev na račun gradnje objekta med letoma 2021 in 2024. Po navedbah odbora so zoper generala uvedli kazensko preiskavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Primer proti Popovu se nanaša na poslovne dejavnosti v obsežnem parku v Moskvi, ki ga včasih imenujejo tudi "ruski vojaški Disneyland". Obtožen je, da naj bi na stroške parka obnovil še svoje nepremičnine v moskovski regiji. Popov je ob direktorju parka Patriot Vjačeslavu Ahmedovu in namestniku vodje glavnega direktorata na obrambnem ministrstvu Vladimirju Šesterovu tretji uradnik, ki je bil aretiran v povezavi z afero glede poneverbe sredstev za gradnjo parka.

Kot so iz ruskega preiskovalnega odbora sporočili za rusko državno tiskovno agencijo Tass, naj bi Popov podjetja, ki so imela pogodbe s parkom, praktično prisilil, da so opravila dela v njegovih stanovanjih zunaj mesta, vse na stroške parka. Poleg zemljišča s hišami izven Moskve imajo Popov in njegova družina v lasti še številne nepremičnine v prestižnih predelih Moskve, moskovske regije in Krasnodarske regije na jugu Rusije, so dodali v odboru. Nepremičnine so skupaj vredne 500 milijonov rubljev oziroma nekaj manj kot pet milijonov evrov, preiskovalci pa ugotavljajo, ali so bile pridobljene zakonito, so še dodali.

Park, priljubljeni projekt nekdanjega obrambnega ministra Sergeja Šojguja, je namenjen spodbujanju nacionalnega ponosa predvsem pri mlajših generacijah in prikazuje sovjetsko in rusko orožje. Vključuje tudi strelišče, letalsko bazo, muzeje in konferenčni center ter ogromno katedralo ruskih oboroženih sil z mozaiki sovjetskih in ruskih vojakov. Po navedbah Kremlja je ruski predsednik Vladimir Putin osebno prispeval denar za naročilo glavne ikone za cerkev, poroča AP.

In Popov je sedaj že osmi visoki vojaški predstavnik, ki je bil v zadnjih mesecih pridržan zaradi goljufije, podkupovanja ali zlorabe položaja. Med ostalimi je tudi namestnik obrambnega ministra Timur Ivanov, ki je bil aretiran aprila zaradi podkupovanja in kasneje še razrešen s položaja, aretirani so bili tudi generalmajor Ivan Popov, nekdanji vodilni poveljnik ruske ofenzive v Ukrajini, in generalpodpolkovnik Jurij Kuznecov, vodja kadrovskega direktorata ministrstva za obrambo ter namestnik načelnika generalštaba vojske, generalpodpolkovnik Vadim Šamarin.