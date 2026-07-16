Zaradi gozdnega požara na Korziki obtičalo okoli 200 pohodnikov

Turisti so se zatekli v gorsko postojanko Tighjettu, ki leži na nadmorski višini 1683 metrov na severnem delu omenjene znamenite gorske poti, ker je bila zaradi požara zaprta med dvema etapama. Lokalne oblasti so nato opoldne sporočile, da so vsi lahko zapustili gorsko kočo in da so "v dobrem zdravstvenem stanju".

Po zadnjih podatkih gasilcev je več požarnih žarišč, ki še vedno divjajo nedaleč od naselja Corte, uničilo 180 hektarjev vegetacije. Gasilci se proti ognjenim zubljem borijo na več frontah, da bi preprečili širjenje požara na sosednje gozdove.

V gorskih postojankah na poti GR20, ki prečka Korziko od severa proti jugu, sicer vsako poletje zabeležijo 150.000 nočitev, navaja AFP.