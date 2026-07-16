Zaradi gozdnega požara na Korziki obtičalo okoli 200 pohodnikov

Turisti so se zatekli v gorsko postojanko Tighjettu, ki leži na nadmorski višini 1683 metrov na severnem delu omenjene znamenite gorske poti, ker je bila zaradi požara zaprta med dvema etapama. Lokalne oblasti so nato opoldne sporočile, da so vsi lahko zapustili gorsko kočo in da so "v dobrem zdravstvenem stanju".
Po zadnjih podatkih gasilcev je več požarnih žarišč, ki še vedno divjajo nedaleč od naselja Corte, uničilo 180 hektarjev vegetacije. Gasilci se proti ognjenim zubljem borijo na več frontah, da bi preprečili širjenje požara na sosednje gozdove.
V gorskih postojankah na poti GR20, ki prečka Korziko od severa proti jugu, sicer vsako poletje zabeležijo 150.000 nočitev, navaja AFP.
O gozdnih požarih poročajo tudi drugod po Franciji. V znamenitem gozdu Fontainebleau južno od Pariza je bilo od nedelje v požaru uničenih 2000 hektarjev površin, medtem ko si gasilci še vedno prizadevajo, da bi ga popolnoma pogasili.
Minula noč je bila po navedbah gasilcev mirna, danes pa je območje obiskal francoski predsednik Emmanuel Macron. Izpostavil je ničelno toleranco do požigalcev, ki so jih v minulih dneh zaradi suma, da so požare povzročili namerno ali po nesreči, po vsej državi prijeli več deset. Zaradi požara v tem gozdu, ki je biosferni rezervat Unesca, so jih prijeli šest.
Macron je med obiskom poudaril, da se Francija "od konca druge svetovne vojne ni soočila s toliko požari" in da bo veljala ničelna toleranca do požigalcev, "saj je vsakič, ko izbruhne požar, napadeno naše nacionalno ozemlje". Napovedal je tudi akcijo zbiranja sredstev za sanacijo in zaščito gozda.
Od začetka leta so sicer ognjeni zublji v Franciji uničili že več kot 32.000 hektarjev površin, kar je več kot v celotni lanski sezoni požarov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.