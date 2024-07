Zaradi požara v grškem Patrasu evakuirali bolnišnico in več naselij

"Evakuacijo smo izpeljali hitro. Vsi otroci, ki so bili nameščeni v ogroženi bolnišnici, se že zdravijo drugje," je za javno televizijo ERT povedal lokalni pediater.

Civilna zaščita je na družbenem omrežju X sporočila, da so domove zaradi požara zapustili tudi prebivalci treh naselji na obrobju Patrasa in se zatekli v mestno središče. Evakuirali so tudi zdravstveni center in dom za starejše občane.

Grški minister za civilno zaščito Vasilis Kikilias je na omrežju X zapisal, da je bil "izredno nevaren požar" pod nadzorom v dveh urah od izbruha. Zaradi niza požarov, ki so po navedbah ministra najhujši v zadnjih 20 letih, so bili zaradi v zadnjih dneh ogroženi tudi drugi predeli Grčije.

Danes so po Grčiji sicer izbruhnili še drugi gozdni požari, ki so jih zanetili močni vetrovi in visoke temperature.

Nacionalni observatorij v Atenah je danes zabeležil 37 stopinj Celzija. Oblasti so za sredo izdale opozorilo pred povečanim tveganjem požarov v naravi v šestih regijah, vključno z osrednjo Grčijo, Peloponezom, Atiko in otoki v severovzhodnem Egejskem morju. V nekaterih delih Grčije bodo temperature v sredo presegle 40 stopinj Celzija, navaja AFP.