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Zaradi groženj novinarjem prijeli tajnika navijaške skupine Torcida

Zagreb, 24. 10. 2026 14.46 pred 22 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA N.V.
Navijači splitskega Hajduka v belem

Hrvaška policija je prijela 29-letnega moškega, osumljenega groženj 11 novinarjem in političnemu analitiku prek družbenega omrežja. Po neuradnih informacijah časnika Slobodna Dalmacija gre za Ivana Rinčića, tajnika Torcide, navijaške skupine hrvaškega nogometnega kluba iz Splita Hajduk.

Po navedbah policije je osumljenec 18. oktobra objavil kolaž fotografij novinarjev in političnega analitika, ki ga je spremljalo besedilo z neposredno grožnjo. Po koncu kriminalistične preiskave so osumljeno osebo predali pripornemu nadzorniku, policija pa je proti njemu vložila kazensko ovadbo na občinsko državno tožilstvo v Splitu.

Fotografije 11 novinarjev in političnega analitika so 18. oktobra objavili v skupini Narodni reporteri (Ljudski poročevalci) na Facebooku pod naslovom "12 jezdecev hrvaške apokalipse".

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Novinarje so v tej objavi brez dokazov povezovali s srbsko obveščevalno agencijo BIA in sprožili val žaljivih ter grozilnih komentarjev. Med prikazanimi so bili novinarji portalov Index.hr, 24sata, Telegram in časnika Slobodna Dalmacija.

Naslednji dan so se v skupini Torcida Split 1950 pojavile še druge grozilne objave, med njimi fotografija transparenta z upodobitvijo obešenih novinarjev. Mreža za varnost novinarjev SafeJournalists je obsodila zastraševanje in hrvaške oblasti pozvala k zaščiti novinarjev ter preiskavi groženj.

Rinčića so za tajnika Torcide izvolili marca 2023. Po poročanju Slobodne Dalmacije ni bil med navijači, ki jih je policija ovadila zaradi domnevnega javnega spodbujanja k nasilju in sovraštvu med navijaškim sprevodom po Splitu 15. oktobra, pred tekmo Hajduka in Ajaxa v konferenčni ligi.

Med sprevodom so nekateri navijači po navedbah hrvaških medijev vzklikali nacistična in antisemitska gesla, med drugim poveličevali Adolfa Hitlerja in pozivali k "teptanju" Judov.

Policija je zaradi suma javnega spodbujanja k nasilju in sovraštvu kazensko ovadila 24 oseb. Petnajst osumljencev je v priporu na Hrvaškem, mladoletnika pa je sodišče izpustilo ob izrečenih varnostnih ukrepih, med drugim so mu izrekli prepoved obiskovanja nogometnih tekem.

Rinčić je sicer javnosti postal znan že v začetku leta, poroča net.hr. Skupina navijačev Hajduka, z Rinčićem vred, je takrat vstopila v BiH z navedbami, da potujejo na dobrodelni turnir v Žepčah. Vendar se je izkazalo, da so nameravali napasti skupino navijačev Crvene zvezde, ki se je vračala iz Švedske po tekmi evropske lige proti Malmöju. Po množičnem pretepu z navijači Crvene zvezde, sicer ni bil med aretiranimi.

V petek so v Livnu v Bosni in Hercegovini na podlagi mednarodne tiralice prijeli še enega člana Torcide, ki čaka na odločitev o izročitvi Hrvaški.

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KOMENTARJI1

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jugatneme
24. 10. 2026 15.11
Tudi taki obstajajo, zdolgočaseni osebki, prezdelneži, dolgi jezik glava prazna, vakum...
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