Zaradi groženj novinarjem prijeli tajnika navijaške skupine Torcida

Po navedbah policije je osumljenec 18. oktobra objavil kolaž fotografij novinarjev in političnega analitika, ki ga je spremljalo besedilo z neposredno grožnjo. Po koncu kriminalistične preiskave so osumljeno osebo predali pripornemu nadzorniku, policija pa je proti njemu vložila kazensko ovadbo na občinsko državno tožilstvo v Splitu.
Fotografije 11 novinarjev in političnega analitika so 18. oktobra objavili v skupini Narodni reporteri (Ljudski poročevalci) na Facebooku pod naslovom "12 jezdecev hrvaške apokalipse".
Novinarje so v tej objavi brez dokazov povezovali s srbsko obveščevalno agencijo BIA in sprožili val žaljivih ter grozilnih komentarjev. Med prikazanimi so bili novinarji portalov Index.hr, 24sata, Telegram in časnika Slobodna Dalmacija.
Naslednji dan so se v skupini Torcida Split 1950 pojavile še druge grozilne objave, med njimi fotografija transparenta z upodobitvijo obešenih novinarjev. Mreža za varnost novinarjev SafeJournalists je obsodila zastraševanje in hrvaške oblasti pozvala k zaščiti novinarjev ter preiskavi groženj.
Rinčića so za tajnika Torcide izvolili marca 2023. Po poročanju Slobodne Dalmacije ni bil med navijači, ki jih je policija ovadila zaradi domnevnega javnega spodbujanja k nasilju in sovraštvu med navijaškim sprevodom po Splitu 15. oktobra, pred tekmo Hajduka in Ajaxa v konferenčni ligi.
Med sprevodom so nekateri navijači po navedbah hrvaških medijev vzklikali nacistična in antisemitska gesla, med drugim poveličevali Adolfa Hitlerja in pozivali k "teptanju" Judov.
Policija je zaradi suma javnega spodbujanja k nasilju in sovraštvu kazensko ovadila 24 oseb. Petnajst osumljencev je v priporu na Hrvaškem, mladoletnika pa je sodišče izpustilo ob izrečenih varnostnih ukrepih, med drugim so mu izrekli prepoved obiskovanja nogometnih tekem.
Rinčić je sicer javnosti postal znan že v začetku leta, poroča net.hr. Skupina navijačev Hajduka, z Rinčićem vred, je takrat vstopila v BiH z navedbami, da potujejo na dobrodelni turnir v Žepčah. Vendar se je izkazalo, da so nameravali napasti skupino navijačev Crvene zvezde, ki se je vračala iz Švedske po tekmi evropske lige proti Malmöju. Po množičnem pretepu z navijači Crvene zvezde, sicer ni bil med aretiranimi.
V petek so v Livnu v Bosni in Hercegovini na podlagi mednarodne tiralice prijeli še enega člana Torcide, ki čaka na odločitev o izročitvi Hrvaški.
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