Zaradi grožnje na Ryanairovem letalu posredovala britanska lovca Typhoon

Kot so sporočili iz letalske družbe Ryanair, se je zaplet začel potem, ko so na stranišču letala odkrili pismo, v katerem je pisalo, da je na letalu eksploziv. "Pilot je nato sledil proceduram, obvestil britanske oblasti in nato preusmeril letalo na najbližje letališče, kjer je tudi varno pristalo," so sporočili iz družbe.