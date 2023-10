Zaradi grožnje napada začasno ustavili promet

"Zvezna policija je danes zjutraj po elektronski pošti prejela grožnjo z napadom na iransko letalo," je povedal tiskovni predstavnik policije in dodal, da je letalo iz Teherana s 198 potniki in 16 člani posadke na krovu medtem varno pristalo na letališču.

Od 12.40 po lokalnem času ni bilo nobenih vzletov ali pristankov, je pojasnila tiskovna predstavnica letališča. Letalo, ki naj bi bilo tarča napada, je pred tem iz Teherana priletelo ob 12.20 po krajevnem času.

Potnike in člane posadke so varnostno pregledali, prav tako letalo in prtljago na njem, je še sporočila policija. Ta je po lastnih navedbah grožnjo vzela zelo resno. Prekinitev prometa je skupaj trajala približno 90 minut, poročajo tuje tiskovne agencije.