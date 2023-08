Zaradi grožnje z bombo evakuirali Eifflov stolp

Letno sicer to ikonično pariško turistično zanimivost obišče sedem milijonov ljudi.

Ob vznožju južnega stebra stolpa je policijska postaja, celoten stolp pa je pod video nadzorom. Preden ljudje vstopijo v stolp, morajo opraviti tudi varnostni pregled.

Čeprav so evakuacije redke, pa so se v preteklosti že zgodile. Leta 2019 so stolp evakuirali in zaprli po tem, ko so opazili, da nekdo pleza po steni.