Zaradi grožnje z bombo evakuirali Tadž Mahal

Indijske varnostne sile so zjutraj evakuirale sloviti Tadž Mahal, najbolj obiskano znamenitost v Indiji, in ga zaprle za turiste. Prejele so namreč anonimni klic, da naj bi bila v mavzoleju, ki je na seznamu Unescove kulturne dediščine, podstavljena bomba. Te vsaj za zdaj še niso našli.

Kot je povedal pristojni vodja policistov na območju, je neznanec danes po telefonu grozil, da je nastavil bombo in da bo Tadž Mahal razstrelil. Takoj po evakuaciji so se dela lotile posebne enote policije, vključno s strokovnjaki za deaktivacijo bomb, a domnevne eksplozivne naprave še niso našle. Kljub temu grožnjo obravnavajo resno, je zatrdil. Osupljiv marmorni mavzolej iz 17. stoletja v mestu Agra na severu Indije po navadi obišče kar sedem milijonov turistov letno. Lansko pomlad so ga zaradi pandemije covida-19 najprej za več mesecev zaprli, po ponovnem odprtju pa tam veljajo določeni protikoronski ukrepi, med drugim omejitev števila obiskovalcev. Davi naj bi bilo v Tadž Mahalu, tudi zato ker je delovni dan, relativno malo obiskovalcev.