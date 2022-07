Zaradi grožnje z bombo evakuirali terminal letališča v San Franciscu

Oblasti so po obvestilu o grožnji na letališču našle potencialno eksplozivno napravo, so sporočili uradniki. Ena oseba je v priporu, poročajo ameriški mediji. Vse potnike na mednarodnem terminalu so evakuirali.

Grožnjo z bombo je neznanec prijavil okoli 20.15 v petek. Policisti so nato odkrili sumljiv paket, je sporočila policijska uprava San Francisca. Preiskovalci na letališču so ugotovili, da je "predmet morda vnetljiv". Enega osumljenca so prijeli, drugih podrobnosti pa niso sporočili. Terminal so evakuirali "zaradi previdnosti", je še sporočila policija. Več sto potnikov je bilo okrog 21.30 prisiljenih zapustiti terminal, poroča ABC. Prav tako so bili zaustavljeni letališki vlaki AirTrain in Bay Area Rapid Transit.