Zaradi grožnje z bombo letalo zasilno pristalo na praškem letališču

Letalo, ki je poletelo iz Krakova v Bristol, je varno pristalo, potem ko so ga v nedeljo zvečer preusmerili na letališče v Pragi. Češka policija je sporočila, da so na kraj prišli pirotehniki in preverili, ali je na letalu res bomba. Praško letališče pa je pozneje tvitnilo, da pirotehniki med temeljitim pregledom letala niso našli nobenega nevarnega predmeta.

Let EZY6276 je opravil že uro poleta od dve uri in pol trajajoče poti, ko je Airbus A320 pristal na letališču Vaclav Havel v Pragi. Praško letališče je tvitnilo: "Ob 22.50 so letalo, ki je letelo iz Krakova v Bristol, preusmerili na praško letališče, kjer je varno pristalo. Prejeli so obvestilo o morebitni bombi na krovu letala. Češka policija je izvedla vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti potnikov in zračnega prometa."