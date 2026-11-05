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Zgodba se razvija

Na udaru groženj z bombami že najmanj 15 letal, eksplozivov za zdaj niso našli

Pariz, 05. 11. 2026 10.51 pred 5 minutami 6 min branja 29

Avtor:
U. Z. K.
Letališče v Pragi

Različne lete po Evropi so že drugič v tem tednu prizadele grožnje z bombami. Letalo družbe Aer Lingus, ki je s skoraj 160 potniki letelo iz Dublina v Rim, je bilo preusmerjeno na francosko letališče v Normandiji. Bombnih groženj so bila deležna tudi tri letala prevoznika Ryanair, ki so bila namenjena v Sofijo, pa letalo poljske družbe LOT, ki je letelo iz Varšave v Bruselj. Na udaru sta tudi WizzAir in Finnair, skupno že 15 letal. Varnostni organi eksplozivov za zdaj niso našli nikjer.

Po podatkih spletne strani Flightradar24 je letalo Airbus A320 irske družbe Aer Lingus, ki je bilo iz Dublina namenjeno v Rim, dobro uro po vzletu v bližini Pariza spremenilo smer in izvedlo več krogov, preden je pristalo v letalskem oporišču Évreux-Fauville.

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"Francoske zračne sile so vojaška letala poslale takoj, ko je bila prijavljena grožnja z bombo. Letalo so preusmerili in ga pospremili proti letalski bazi Evreux," so sporočili iz urada francoskega ministra za oborožene sile Sébastiena Lecornuja, poroča Reuters. Kasneje so iz njegovega urada sporočili, da je v letalskem oporišču Évreux-Fauville ekipa za odstranjevanje eksplozivnih teles ter da so 151 potnikov in šest članov posadke že premaknili na varno.

"Let EI402 iz Dublina v Rim je bil danes zjutraj zaradi varnostnih ukrepov preusmerjen v Normandijo," pa je v izjavi sporočil irski prevoznik Aer Lingus in dodal, da je letalo varno pristalo. Potnike in člane posadke so prepeljali na varno, letalo pa pregledujejo strokovnjaki za eksplozivna sredstva. Dodali so še, da si letalska družba prizadeva, da bi potnike čim prej prepeljala na cilj.

Grožnje tudi na treh Ryanairovih letalih

Guardian poroča, da so bila bombnih groženj deležna tudi tri letala prevoznika Ryanair, ki so bila namenjena v Sofijo. Dve letali, ki sta vzleteli iz Københavna in Madrida, sta varno prispeli v Sofijo, tretje letalo iz Londona pa je bilo preusmerjeno na letališče v Plovdivu, je sporočilo ministrstvo za promet.

Pozneje so sporočili, da pri pregledu na nobenem od letal niso odkrili eksplozivnih naprav. "Po grožnji z bombo so bili v zvezi s tremi letali Ryanaira, ki so opravljala redne lete v Sofijo iz Madrida, Københavna in Londona, aktivirani varnostni postopki. Posadke in letalska družba so se odločile, da bodo leti iz Madrida in Københavna nadaljevali na letališče Sofija, let iz Londona pa je bil preusmerjen na letališče Plovdiv. Po pristanku so bili opravljeni potrebni pregledi v skladu z veljavnimi postopki in niso bile odkrite nobene težave," so zapisali.

Letalska družba Ryanair bo zdaj organizirala prevoz potnikov iz Plovdiva v Sofijo, delo na letališču Sofija in Plovdiv pa se je vrnilo v normalno stanje.

Grožnja z bombo na letalu družbe LOT za Bruselj

Belgijski časnik Le Soir je poročal o grožnji z bombo na letalu poljske družbe LOT, ki je letelo iz Varšave in je pristalo na bruseljskem letališču Zaventem. Tiskovni predstavnik letališča je potrdil, da so prejeli "sumljivo obvestilo v zvezi z letom na bruseljsko letališče".

Pri letalski družbi LOT Polish Airlines so incident, povezan z enim od njihovih letal, potrdili, a so navedli, da je bil alarm lažen. "Potem ko smo prejeli informacijo o morebitni grožnji varnosti na letu LO235 iz Varšave v Bruselj, smo o tem obvestili letalsko posadko, ki je v skladu z veljavnimi postopki opravila pregled letala. Pri tem niso našli nobenih sumljivih predmetov."

Letalo je pristalo na bruseljskem letališču. "Pristojni organi so opravili dodaten pregled, pri katerem prav tako niso odkrili nobenih nevarnih ali sumljivih predmetov."

Na udaru tudi Wizz Air in Finnair

Letalo nizkocenovnega prevoznika Wizz Air, ki je bilo na poti iz Milana v Varšavo, so zaradi grožnje z bombo danes preusmerili na dunajsko letališče. "Preusmeritev je bila izvedena v skladu z veljavnimi varnostnimi protokoli in postopki, pri čemer je bila na prvem mestu varnost potnikov in posadke," je v sporočilu za javnost zapisala letalska družba.

"Wizz Air ni edina letalska družba, ki je bila tarča napadov, saj se je ta incident zgodil sredi vrste podobnih bombnih groženj, ki so v zadnjih dneh prizadele več letalskih družb po vsej Evropi. Wizz Air v celoti sodeluje s pristojnimi organi in sprejema vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh na krovu. Varnost naših potnikov in posadke ostaja naša najvišja prioriteta," so še dodali.

Preusmeritev letala Wizzair
Preusmeritev letala Wizzair
FOTO: Flight radar

Po poročanju romunskih medijev je bila grožnja z bombo tudi na letu družbe Wizz Air iz Milana v Bukarešto. Letalo s 182 potniki in sedmimi člani posadke na krovu je v romunski prestolnici varno pristalo, trenutno pa ga preiskujejo varnostni organi, poroča Stirile ProTv.

Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala, da je bil tarča groženj tudi let družbe Finnair iz Helsinkov v Rim. Letalo je pristalo ob spremstvu italijanskih vojaških letal, po pristanku na letališču Fiumicino pa so ga začeli pregledovati strokovnjaki.

Tiskovni predstavnik letalske družbe Finnair je pozneje za tiskovno agencijo Reuters potrdil, da je bila grožnja zabeležena tudi na letu iz Helsinkov na Dunaj. Letalo je potem varno pristalo v avstrijski prestolnici. "Let AY1761 iz Helsinkov v Rim s 144 potniki in sedmimi člani posadke (ob 10.52) ter AY1471 iz Helsinkov na Dunaj s 177 potniki in šestimi člani posadke (ob 11.06) sta bila danes tarči neutemeljenih ali lažnih groženj z bombo," je za Guardian potrdila družba Finnair. "Oba leta sta varno pristala na ciljnih letališčih, potniki pa so zapustili letali."

Na štirih letalih v Pragi niso našli eksploziva

Češka policija je potrdila, da je prejela obvestila o "improvizirani eksplozivni napravi" na štirih letalih, ki so bila namenjena v Prago. "Pripravljamo se na njihov pristanek. Verodostojnost groženj ocenjujemo kot nizko," so sporočili. Dodali pa so, da groženj ne podcenjujejo, zato so sprejeli vse potrebne varnostne ukrepe s čim manjšim vplivom na potnike in delovanje letališča. Po pristanku letal na praškem letališču Václava Havla so bili na vseh letalih opravljeni varnostni pregledi. Kot poroča češka TV Nova, pregled letal ni razkril nikakršne nevarnosti.

Prijavljeni še dve grožnji na letalih, namenjenih v Milano

Zadnji dve prijavljeni grožnji z bombo sta po poročanju Guardiana na letalih, ki sta bili namenjeni na milansko letališče Malpensa. Italijanska tiskovna agencija Ansa navaja, da gre za letalo družbe Aegean Airlines na letu A3552 iz Soluna in letalo družbe Ryanair na letu FR8953 iz Porta. Obe letali sta varno pristali, pristojni organi pa ju že pregledujejo. S tem se je skupno število letal, ki so bila danes tarča groženj, povzpelo na 15.

Kot smo že poročali, so v zadnjih dneh na komercialnih letih v Evropi zabeležili že okoli deset groženj z bombami, doslej pa so se vse izkazale za lažne. V ponedeljek so tako letalo družbe Wizz Air na poti iz Londona v Sofijo, ki je preletelo tudi Slovenijo, zaradi grožnje z bombo preusmerili v Budimpešto. Dan zatem so na več letališčih v Evropi, med drugim na Poljskem, v Španiji in Italiji, zaradi groženj z bombami ob pristanku pregledali več letal.

Preberi še Več letal v Evropi prejelo grožnje z bombo

V torek so varnostne ukrepe sprožili tudi v pristanišču na grškem otoku Siros, potem ko so prejeli grožnjo z bombo, usmerjeno proti ladji za križarjenje, namenjeni v Izrael. Oblasti so sporočile, da je neznana oseba trdila, da je na trup ladje Crown Iris, ki pluje pod panamsko zastavo in je bila namenjena v Haifo, pritrjena eksplozivna naprava.

Oblasti niso navedle, kdo bi lahko stal za temi incidenti, prav tako pa nihče ni prevzel odgovornosti zanje.

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KOMENTARJI29

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KrTakoNeki
05. 11. 2026 12.34
Grožnje z bombami? Če na letališču res preverijo veš tovor in potnike kot velevajo pravila , potem je letalo varno, ne glede na to koliko groženj je z bombami . Kaj tu ni jasno?.... to je nekdo napisal in se popolnoma strinjam s tem... In ni mi jasno, zakaj dvignejo lovce zaradi tega, le kaj lahko naredijo par tisoč metrov v zraku?
Odgovori
0 0
juventina10
05. 11. 2026 12.33
evropa bo počasi dobesedno na tleh,z letali,cenami hrane in goriv,ter miljardami poslanih ukrajini,zdaj rabijo še 500 milijard za černobil.
Odgovori
+1
1 0
JAZsemTI
05. 11. 2026 12.27
Vrnite mi 80ta, analogni svet in mir na zemlji😏
Odgovori
+2
2 0
LinaAnil
05. 11. 2026 12.22
Naj že vse vzame hu**č, ker to več ni normalno kam drvi ta svet.
Odgovori
+1
1 0
detect
05. 11. 2026 12.20
tukaj imate pametnjakoviči umetno inteligenco.
Odgovori
+1
1 0
enajstdvanajst1
05. 11. 2026 12.11
Putin poskuša ma vse nacine!
Odgovori
-5
3 8
kantor
05. 11. 2026 12.19
Kdo bi rad potegnil Evropo v vojno? Moja stara mati so rekli, da so to globalisti.
Odgovori
+2
3 1
Alexsander6
05. 11. 2026 12.10
Vse je zrežirano za ustrahovanje Evropejcev pri katerih sodelujejo mediji. Nobene vojne ne bo. Goebbels je nekoč rekel,da se najlažje obvladanožice,ko vse razpada s strahom. Nič novega,tako da ne nasedajte propagandi.
Odgovori
+3
4 1
Anion6anion
05. 11. 2026 12.03
Grožnje z bombami? Če na letališču res preverijo veš tovor in potnike kot velevajo pravila , potem je letalo varno, ne glede na to koliko groženj je z bombami . Kaj tu ni jasno?
Odgovori
+6
6 0
Anion6anion
05. 11. 2026 12.02
Zelenski hoče na vsak način potegniti Evropo v vojno proti Rusiji.. Evropa ni v vojni . Ukrajina je.
Odgovori
+10
13 3
ZIPPO
05. 11. 2026 12.01
Življenje v Evropi postaja,oz.je za mnoge ljudi nevzdržno.Mnogi se selijo.Tudi iz Slovenije.LP
Odgovori
+1
3 2
tron3
05. 11. 2026 11.51
Kaj res ne vidite povezave med nahrbtnikom in podtaknjemi bombami na letalih, ki jih jasno ni!!! Doma bo potrebno bit, ker je finale v visokem štartu!!!
Odgovori
+10
11 1
realist9000
05. 11. 2026 11.45
Potrebovali bomo vsaj 3 reaktivce
Odgovori
+2
2 0
Kviz
05. 11. 2026 11.39
Ni potrebno preverjanje, zmeraj so sabotaže počeli levnuhi kot tudi sedaj. Dokler so lahko kradli je bil mir sedaj ko so jim pristrigli peruti pa delajo zgago.
Odgovori
-7
4 11
SLObunkeljn
05. 11. 2026 11.41
a bejž no!
Odgovori
+0
3 3
LukaS8
05. 11. 2026 12.04
Si preveč ali premalo vzel?? Še eden od smrkcev v Gargamelovi vojski, ki se mu je poslabšalo. Raje molči, kot da kvasaš neumnosti. Pejd hlev spucat pa k spovedi. Ti bo takoj lažje
Odgovori
+0
2 2
devlon
05. 11. 2026 11.33
Predlagam, da naj kotrole prtljage in potnikov vestno opravljajo...in potem zanemarijo grožnje. In en tak disclaimer pri vsaki letalski karti, da je vseeno mozno, da bo avion dol padel. In kdor se vkrca, bo vzel to v zakup
Odgovori
+2
3 1
devlon
05. 11. 2026 11.30
grožnje letalom, grožnje in sabotaže hladilnikom...pozivi k nabavi evakuacijskih nahrbtnikov... Nekaj se kuha
Odgovori
+11
14 3
televizija2000
05. 11. 2026 12.20
Ja Putler kuha
Odgovori
0 0
05. 11. 2026 11.29
Predlagam, da te grožje enostavno več ne upošte, ker itak ima nekdo ves
Odgovori
+0
1 1
ares2
05. 11. 2026 11.24
Enkrat sem že napisal. pa očitno nobeden ne zna preverit od kje so te grožnje. Od je, lahko od marsi kje... Ampak, na kakšen način pošiljajo te grožnje? Tega podatka pa ni in ni. Je to telefon, je mail, kaj drugega ali je pa sama panika v zraku, izmišljutina?
Odgovori
+7
7 0
klop12
05. 11. 2026 11.19
le kdo vnaša strah po EU... le kdo, naši slovanski frendi
Odgovori
+7
11 4
ZIPPO
05. 11. 2026 12.02
Pajade.
Odgovori
+0
1 1
Amenhotep
05. 11. 2026 11.16
Slovenski nacionalni letalski prevoznik teh problemov nima.
Odgovori
+14
16 2
Vzorčen primer
05. 11. 2026 11.13
Enkrat bo vrezalo🫣🫣🫣
Odgovori
+6
7 1
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