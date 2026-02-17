Naslovnica
Tujina

Zaradi hude malomarnosti dveletniku presadili poškodovano srce

Neapelj, 17. 02. 2026 18.15 pred 50 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.S.
Otrok v bolnišnici

V Neaplju se že skoraj dva meseca borijo za življenje komaj dveletnega fantka, ki so mu zdravniki zaradi malomarnosti med transportom organa presadili poškodovano srce. Od takrat naprej je deček priklopljen na naprave, ki ga ohranjajo pri življenju, njegovo stanje pa je kritično.

Srce so decembra lani pripeljali iz Bolzana v Neapelj, a so organ namestili v neprimerno posodo. Ker je bil v neposrednem stiku s suhim ledom, so nastale hude poškodbe tkiva - ozebline. V potovalni posodi je prav tako manjkal termometer, ki bi lahko opozoril zdravniško ekipo na nizko temperaturo, poroča BBC.

Srce, ki je pred tem pripadalo fantku, ki je umrl zaradi utopitve, je tako v bolnišnico prispelo poškodovano in zato neuporabno. Kljub vidnim poškodbam je ekipa zdravnikov vseeno izvedla presaditev.

Kmalu po operaciji so morali dečka, ki je star nekaj več kot dve leti, priključiti na aparate, ki ga od takrat naprej ohranjajo pri življenju. Slaba dva meseca kasneje je še vedno v kritičnem stanju. Zaradi dolgotrajne priključitve na naprave so zdaj ogroženi tudi njegovi drugi organi.

Jutri se bo v Neaplju sestala ekipa specialistov iz bolnišnic širom Italije, da bi odločila, ali otrokovo zdravstveno stanje dopušča novo presaditev. "Ne bom obupala," je za italijanske medije dejala dečkova mati Patrizia Mercolino in izrazila upanje, da bodo zdravniki odobrili novo presaditev. Za pomoč pri iskanju novega organa je zaprosila celo papeža.

Odvetnik družine je napovedal, da bodo v primeru, da bodo zdravniki ocenili, da nova presaditev ni izvedljiva, poiskali tretje mnenje.

Italijansko tožilstvo je sicer sprožilo preiskavo hude malomarnosti pri prevozu organa decembra lani. Preiskujejo tudi šest zdravnikov, ki so sodelovali pri presaditvi. "Vsekakor moramo razjasniti, kaj se je zgodilo. To dolgujemo otroku, njegovi družini, pa tudi vsem Italijanom," je v odzivu dejal minister za zdravje Orazio Schillaci.

medŠihtom
17. 02. 2026 19.05
italian job
Mirkoca
17. 02. 2026 19.01
Kakšni šalabajzerji. Če je seveda kaj od zapisanega res.
