Huda turbulenca na poti v ZDA: 'Dve stevardesi sta poleteli do stropa'

Včeraj se je iz Milana v Atlanto podalo letalo družbe Delta. A nekaj deset kilometrov pred pristankom je plovilo zajela huda turbulenca v kateri se je poškodovalo več potnikov in zaposlenih. Vsega skupaj 11 so jih nato zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Kakšne in kako resne so njihove poškodbe ni znano. "Letalo je zajela močna turbulenca, približno 65 kilometrov pred pristankom v Atlanti," je povedal tiskovni predstavnik letalske družbe Delta.

"Sredi leta se je letalo močno spustilo, dve stevardesi sta ob tem poleteli vse do stropa," pa je za ameriške medije po pristanku opisal par, ki ni želel biti imenovan. "Povsod je bila kri in kaos," sta tudi dodala potnika.

Kot sta še dodala, so jih po pristanku na ameriškem letališču še več ur zadrževali v letalu, medtem ko so poškodovanim nudili prvo pomoč. Vsi na letalu so sicer dobili dodaten obrok.

"Naša trenutna prioriteta je skrb za potnike, ki so se ob poškodovali. Hvaležni smo vsem ekipam prve pomoči, ki so takoj prihiteli do poškodovancev ter jim nudili prvo pomoč," pa je glede incidenta še sporočil prevoznik.