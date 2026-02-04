Zaradi hudega mraza legvani padajo z dreves

Medtem ko so se avtohtone živalske vrste prilagodile in lahko tudi na Floridi preživijo krajša hladna obdobja, imajo veliko več težav neavtohtone živali. Med njimi so legvani, ki milo zimo sicer lahko prezimijo in se ob dvigu temperatur nazaj zbudijo, a veliko jih tudi umre, če hud mraz traja več kot en dan.

Trenutno so se na Floridi, kjer beležijo najhladnejše vreme v več kot desetih letih, temperature spustile tudi pod minus 10 stopinj Celzija. Zeleni legvani so ektotermi, kar pomeni, da jim telesno temperaturo večinoma določa zunanje okolje, zato toplota ali mraz vplivata tudi na njihove notranje procese.

Če udari hud mraz, se njihovi notranji procesi upočasnijo, dosežejo lahko tudi stanje otrplosti, ko se jim upočasni srčni utrip in dihanje. Otrpli izgubijo tudi nadzor nad mišicami, zato nenadzorovano padejo z dreves.

Te dni na cestah Floride tako ležijo kupi otrplih legvanov. Številne so pobrali in jih odpeljali v prostore komisije za ohranjanje rib in divjadi. Tam bodo tiste, ki bodo ob dvigu temperature še v dobrem stanju, predali imetnikom dovoljenj za prodajo teh živali, ostale bodo evtanazirali. Če dlje časa ležijo na tleh, so živali dovzetne tudi za okužbe in plenilce.