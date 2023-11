Zaradi hudih poškodb po napadu umrl 68-letni hrvaški povratnik v BiH

Hrvat Marko Mišić se je na družinsko posest v Brezici pri Dreventi skupaj z ženo vrnil leta 2008. Po pisanju hrvaških medijev je tako kot številni drugi povratniki že v preteklosti imel težave z napadi, ustrahovanjem in krajami. Napad, ki se je zgodil 12. oktobra, pa je bil zanj usoden. Takrat sta ga pretepla dva storilca, med njima en mladoletnik, potem ko je poskušal preprečiti krajo drv.

Policija je napadalca pridržala kmalu po napadu, Mišića pa so huje ranjenega prepeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu na vzhodu Hrvaške, kjer je v torek podlegel poškodbam.

Hrvaški podpredsednik Republike Srbske Davor Pranjić je po njegovi smrti za hrvaško tiskovno agencijo Hina izrazil pričakovanje, da bodo storilce kaznovali in da bodo preprečili podobne primere nasilja nad povratniki.

Namestnica ministra za človekove pravice in begunce BiH Duška Jurišić je medtem potrdila, da so povratniki pogosto tarča nasilnežev, ter ocenila, da se novi primeri pojavljajo zaradi neukrepanja institucij. "Tožilstvo ne deluje in nima sankcij, zaradi tega se nasilneži počutijo svobodnejše. Če bi pravočasno vložili obtožnice, bi bil to jasen znak in sporočilo nasilnežem," je dejala.

Napad je v sredo ostro obsodilo tudi hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. V sporočilu za javnost je pozvalo institucije v BiH, naj raziščejo vse okoliščine tega dejanja in najostreje kaznujejo storilce.