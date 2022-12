Zaradi inflacije bodo francoski vozniki plačevali nižjo cestnino

Francoskih avtocest ne upravlja država, ampak zasebna podjetja, se pa v dogovoru z državo določa višina cestnin. Po napovedih francoskih oblasti bo ukrep v veljavo stopil z januarjem. Tistim posameznikom, ki bi želeli priti do subvencioniranih cestnin, bodo omogočili spletno prijavo.

Po oceni francoske vlade bo ukrep ublažil finančne pritiske na ljudi, ki so dnevno odvisni od potovanj z avtomobili, hkrati pa bo spodbudil tudi prehod na okolju bolj prijazna vozila.

Trenutno so kot eden od ukrepov za ublažitev posledic inflacije v veljavi tudi znižane cene na gorivo, in sicer v višini 0,10 evra na liter goriva. Ta ukrep bo v veljavi ostal do konca leta.