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Zaradi iranskih groženj se je ameriški minister preselil v vojaško oporišče

Washington, 11. 11. 2026 08.40 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
STA
Scott Bessent

Ameriški minister za finance Scott Bessent se je zaradi domnevnih groženj iz Irana preselil v vojaško oporišče, poročajo ameriški mediji. Na ministrstvu so navedbe medijev o selitvi potrdili in poudarili, da ministra grožnje iranskega režima ne bodo odvrnile.

Televizija Fox News, ki se je sklicevala na neimenovanega uradnika, je v torek poročala, da so Bessenta odpeljali z doma v oporišče, potem ko so obveščevalne službe ugotovile, da so grožnje dosegle napredno stopnjo. Po pisanju časnika New York Times resnost groženj proti Bessentu ni bila takoj jasna.

Vir, seznanjen z zadevo, je po poročanju tiskovne agencije Reuters dejal, da so se varnostne skrbi v zvezi z Bessentom povečale, ko je časnik Wall Street Journal objavil pogled iz zraka na posestvo v Georgetownu, ki ga je Bessent kupil za 12,5 milijona dolarjev kmalu po potrditvi na položaj ministra januarja lani.

Scott Bessent
Scott Bessent
FOTO: AP

Bessent od avgusta vodi ameriško kampanjo sankcij in gospodarskega pritiska proti Iranu, imenovano Operacija Economic Outcast (Gospodarski izobčenec). Z njo ZDA skušajo prisiliti Teheran, da konča napade na ladijski promet in ponovno odpre Hormuško ožino, ki je od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu praktično zaprta.

"Ministra ne bodo odvrnile grožnje iranskega režima in ostaja zavezan izvajanju operacije Economic Outcast ter ohranjanju blokade, ki skupaj rušita iransko gospodarstvo," je v izjavi za javnost poudaril predstavnik finančnega ministrstva.

Po navedbah New York Timesa Bessent ni edini uradnik Trumpove administracije, ki se je moral preseliti. Pred njim sta se preselila že vodja kabineta Bele hiše Stephen Miller in nekdanja generalna tožilka Pam Bondi.

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KOMENTARJI8

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Roadkill
11. 11. 2026 10.12
Pravilno kar naj tam ostane
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
11. 11. 2026 09.58
grožnje dosegle napredno stopnjo????? Kaj vse ne prepišete od tujih medijev...alora pridem več kesno...
Odgovori
+1
1 0
Ateist13
11. 11. 2026 09.54
Ne skrivajo se pred Iranom, ampak pred lastnim ljudstvom, ki je vse bolj besno. Imam občutek da bodo ta velike lumparije šele prišle na dan. Takrat bo veselo.
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+3
4 1
Wolfman
11. 11. 2026 09.52
Upam da ga s posestvom vred!
Odgovori
+0
2 2
DJ-Pero
11. 11. 2026 09.42
Kar naj se boji... Trumpu naj se zahvali za to, da bo moral od zdaj naprej živeti kot krt - pod zemljo! :))
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+5
6 1
klop12
11. 11. 2026 09.36
Haha, kwa jim delajo Iranci
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+5
7 2
Slovenska pomlad
11. 11. 2026 09.33
Hahaha...kakšnih se znebijo..
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+4
4 0
Protoc
11. 11. 2026 09.31
Mala drzavica izrahell ji bo pokopala..
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+4
5 1
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