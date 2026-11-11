Zaradi iranskih groženj se je ameriški minister preselil v vojaško oporišče

Televizija Fox News, ki se je sklicevala na neimenovanega uradnika, je v torek poročala, da so Bessenta odpeljali z doma v oporišče, potem ko so obveščevalne službe ugotovile, da so grožnje dosegle napredno stopnjo. Po pisanju časnika New York Times resnost groženj proti Bessentu ni bila takoj jasna.
Vir, seznanjen z zadevo, je po poročanju tiskovne agencije Reuters dejal, da so se varnostne skrbi v zvezi z Bessentom povečale, ko je časnik Wall Street Journal objavil pogled iz zraka na posestvo v Georgetownu, ki ga je Bessent kupil za 12,5 milijona dolarjev kmalu po potrditvi na položaj ministra januarja lani.
Bessent od avgusta vodi ameriško kampanjo sankcij in gospodarskega pritiska proti Iranu, imenovano Operacija Economic Outcast (Gospodarski izobčenec). Z njo ZDA skušajo prisiliti Teheran, da konča napade na ladijski promet in ponovno odpre Hormuško ožino, ki je od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu praktično zaprta.
"Ministra ne bodo odvrnile grožnje iranskega režima in ostaja zavezan izvajanju operacije Economic Outcast ter ohranjanju blokade, ki skupaj rušita iransko gospodarstvo," je v izjavi za javnost poudaril predstavnik finančnega ministrstva.
Po navedbah New York Timesa Bessent ni edini uradnik Trumpove administracije, ki se je moral preseliti. Pred njim sta se preselila že vodja kabineta Bele hiše Stephen Miller in nekdanja generalna tožilka Pam Bondi.
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