Zaradi iranskih groženj se je ameriški minister preselil v vojaško oporišče

Televizija Fox News, ki se je sklicevala na neimenovanega uradnika, je v torek poročala, da so Bessenta odpeljali z doma v oporišče, potem ko so obveščevalne službe ugotovile, da so grožnje dosegle napredno stopnjo. Po pisanju časnika New York Times resnost groženj proti Bessentu ni bila takoj jasna.

Vir, seznanjen z zadevo, je po poročanju tiskovne agencije Reuters dejal, da so se varnostne skrbi v zvezi z Bessentom povečale, ko je časnik Wall Street Journal objavil pogled iz zraka na posestvo v Georgetownu, ki ga je Bessent kupil za 12,5 milijona dolarjev kmalu po potrditvi na položaj ministra januarja lani.