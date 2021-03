Zaradi izbruha koronavirusa delno zaprli Trumpov elitni klub

Elitni klub in rezidenca Donalda Trumpa v letovišču Mar-a-Lago v Palm Beachu so delno zaprli zaradi izbruha novega koronavirusa. To so potrdili nekateri člana kluba in tudi receptor. O podrobnostih niso želeli govoriti, znano je le, da so nekatere zaposlene napotili v karanteno. Trump je sicer znan po tem, da je zavračal nošenje mask in zmanjševal pomembnost ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Več oseb je že v petek prejelo klic, da bo klub nadaljnjih nekaj dni zaprt, poroča Guardian. Član kluba, ki je želel ostati anonimen, je dejal, da so bili nekateri zaposleni v klubu zaradi potrjene okužbe z novim koronavirusom napoteni v karanteno in da je del kluba za krajši čas zaprt. Novico je potrdil tudi receptor in dejal, da je klub do nadaljnjega zaprt, vendar situacije ne želi komentirati. icon-expand Posestvo Mar-a-Lago FOTO: AP Koliko oseb je okuženih, kateri deli kluba so zaprti in kako je izbruh okužb vplival na nekdanjo prvo družino, ni jasen. Trumpovi predstavniki se na vprašanja novinarjev niso odzivali. Nekdanji predsednik se je po odhodu iz Washingtona januarja preselil v Mar-a-Lago in si je tedne zapolnil s počivanjem, igranjem golfa, druženjem s prijatelji, sestankovanjem z voditelji republikanske stranke in načrtovanjem svoje politične prihodnosti, saj je dejal, da bo znova kandidiral leta 2024. icon-expand Ko sta zakonca Trump zapustila Belo hišo, sta se preselila na Florido. FOTO: AP Spomnimo, da je bil Trump lani jeseni zaradi okužbe s koronavirusom hospitaliziran, prejel pa je že tudi cepivo proti virusu. Okužena sta bila tudi Melania in sin Barron. Sicer je Trump znan po tem, da je že med predsednikovanjem zanemarjal obstoj nevarnosti novega koronavirusa. Zato so v Beli hiši v njegovem mandatu zabeležili več izbruhov bolezni, saj se je upiral nošenju mask ter v prostorih hiše še naprej prirejal velike prireditve, pogostitve in zabave. PREBERI ŠE Zakonca Trump sta se 'na tiho' cepila pred odhodom iz Bele hiše Tudi potem, ko je zapustil Belo hišo, je s slavji nadaljeval v svoji rezidenci Mar-a-Lago, kjer se je v času, ko je počitnikoval v klubu, s koronavirusom okužil visoki brazilski funkcionar, ki se je fotografiral s Trumpom in se udeležil tudi družinske rojstnodnevne zabave. icon-expand