Zaradi izbruha stenic na sedežih prizemljili letalo

Časopis Sydney Morning Herald je poročal, da so se težave s stenicami začele že na petkovem skoraj 17-urnem letu iz Pertha v Rim. Nekateri potniki so se pritožili, da jih grizejo žuželke.

Osebje naj bi jim dalo antihistaminike za lajšanje srbečice, a so zaloge na koncu pošle. Ker so se težave znova pojavile v soboto, se je družba Qantas odločila, da let iz Rima v Perth odpove. "Letalo Boeing 787 Dreamliner smo morali umakniti iz prometa zaradi temeljitega čiščenja," je za BBC pojasnil tiskovni predstavnik družbe.

"Iskreno se opravičujemo potnikom zaradi odpovedi sobotnega leta iz Rima v Perth; ta ukrep je našim inženirjem in vzdrževalnim ekipam omogočil temeljito čiščenje letala, potem ko smo težavo zaznali na manjšem številu sedežev v ekonomskem razredu," je še dodal.

Letalski prevoznik je sporočil, da so vsem prizadetim potnikom zagotovili nastanitev in jih prerazporedili na druge lete v roku 48 ur od prvotno načrtovanega odhoda.