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Zaradi izbruha stenic na sedežih prizemljili letalo

Perth, 13. 10. 2026 09.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Stenice

Let družbe Qantas iz Italije v Avstralijo je bil v soboto odpovedan, potem ko so se na sedežih v ekonomskem razredu razširile stenice. Da jih grizejo žuželke, so se potniki pritoževali že dan prej, na 17-urnem letu v Italijo. Avstralski letalski prevoznik je nato odredil temeljito čiščenje letala.

Časopis Sydney Morning Herald je poročal, da so se težave s stenicami začele že na petkovem skoraj 17-urnem letu iz Pertha v Rim. Nekateri potniki so se pritožili, da jih grizejo žuželke.

Osebje naj bi jim dalo antihistaminike za lajšanje srbečice, a so zaloge na koncu pošle. Ker so se težave znova pojavile v soboto, se je družba Qantas odločila, da let iz Rima v Perth odpove. "Letalo Boeing 787 Dreamliner smo morali umakniti iz prometa zaradi temeljitega čiščenja," je za BBC pojasnil tiskovni predstavnik družbe.

"Iskreno se opravičujemo potnikom zaradi odpovedi sobotnega leta iz Rima v Perth; ta ukrep je našim inženirjem in vzdrževalnim ekipam omogočil temeljito čiščenje letala, potem ko smo težavo zaznali na manjšem številu sedežev v ekonomskem razredu," je še dodal.

Letalski prevoznik je sporočil, da so vsem prizadetim potnikom zagotovili nastanitev in jih prerazporedili na druge lete v roku 48 ur od prvotno načrtovanega odhoda.

Qantas Boeing 787 Dreamliner
Qantas Boeing 787 Dreamliner
FOTO: Shutterstock

Stenice so majhne žuželke brez kril, ki lahko živijo na oblačilih, pohištvu in posteljnini. Njihovi ugrizi lahko povzročijo srbečico, vendar običajno ne vodijo do resnejših zdravstvenih težav. Vendar pa se je stenic težko in drago znebiti. Postopek odstranjevanja vključuje pranje celotne posteljnine in oblačil pri visokih temperaturah ter sušenje v sušilnem stroju.

Primeri, ko stenice povzročijo kaos v prometu, niso redkost – pred manj kot dvema tednoma so v Veliki Britaniji zaustavili več vlakov družbe Southeastern, potem ko so strojevodje v svojih kabinah odkrili te nadležne žuželke.

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