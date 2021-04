Strokovnjaki svarijo pred novimi izbruhi vulkana na Svetem Vincenciju

Prvič je vulkan La Soufrier izbruhnil v petek, ko je manjši otok v Karibskem morju Sveti Vincencij prekril s plastjo pepela in več kot 16.000 ljudi prisilil, da so evakuirali svoje domove. Med vikendom so se nato nadaljevale manjše eksplozije, ki so sprožile tudi obsežen izpad oskrbe z elektriko in vodo.

Oblasti so območje izbruha označili za "bojno območje". Na vulkanu pa se nadaljujejo eksplozivni izbruhi, ki proizvajajo obilne količine pepela, so sporočili iz potresnega centra Univerze Zahodne Indije, poroča BBC."Eksplozije in spremljajoči oblaki pepela podobne ali večje razsežnosti se bodo v naslednjih dneh verjetno še naprej pojavljali na Svetem Vincenciju in ostalih otokih,"so še opozorili na centru.

Bel prah je prekril stavbe in ceste po otoku, med drugim tudi njihovo glavno mesto Kingstown. Strah ostaja, da bi prišlo do večjega izbruha. Pri Nemu, organizaciji za upravljanje izrednih razmer na otoku Sveti Vincencij, pozivajo, naj se izogibajo cestam, ki so zaradi prahu postale izredno nevarne. Uradniki so prebivalce otoka, teh je približno 110.000, opozorili, naj ostanejo v svojih domovih. Tistim, ki imajo težave z dihali, pa so svetovali, naj bodo še posebej previdni.